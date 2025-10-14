واکنش بانک مرکزی به اظهارات وزارت ورزش درباره وام ازدواج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، در پی انتشار اظهاراتی از سوی دکتر رحیمی معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان و پخش آن در بخش خبری ۲۰:۳۰ پیرامون عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، این بانک با صدور اطلاعیه‌ای توضیحاتی ارائه کرد.

در این اطلاعیه آمده است: سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج برای هر بانک متناسب با توان تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه آن بانک تعیین می‌شود و هر بانک موظف است در طول سال سهمیه سالانه ابلاغ‌شده را پرداخت کند.

بانک مرکزی تأکید کرد منابع تسهیلات ازدواج از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم تأمین می‌شود و سرعت پرداخت وام‌ها بسته به میزان جذب منابع در هر بانک و رفتار سپرده‌گذاران، در مقاطع زمانی مختلف متغیر است.

این بانک افزود: «عملکرد شبکه بانکی کشور در پرداخت وام‌های ازدواج تا ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به سهمیه روزانه ۱۰۲ درصد بوده است.» به استناد داده‌های سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، وضعیت عملکرد سه بانک مورد اشاره معاون وزارت ورزش به شرح زیر اعلام شده است:

بانک پاسارگاد: سهمیه ۱۰ هزار میلیارد ریال، عملکرد ۱۹ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال ( ۱۹۲ درصد )

بانک پارسیان: سهمیه ۲۴ هزار میلیارد ریال، عملکرد ۲۰ هزار و ۵۳۹ میلیارد ریال ( ۸۶ درصد )

بانک ملی ایران: سهمیه ۲۹۰ هزار میلیارد ریال، عملکرد ۳۴۳ هزار و ۹۱۸ میلیارد ریال (۱۱۹ درصد)

در ادامه گزارش آمده است، از ابتدای فروردین تا ۲۱ مهرماه امسال، شبکه بانکی کشور بیش از ۱۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به ۳۴۶ هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد رشد داشته است.

بانک مرکزی در پایان اطلاعیه خود از رسانه‌ها خواست برای انتشار آمار مرتبط با تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تنها به منابع رسمی و وب‌سایت بانک مرکزی استناد کنند تا از بروز خطا و ابهام در اطلاع‌رسانی جلوگیری شود.