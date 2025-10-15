  1. استانها
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

کوچکی: پزشک کاشانی یک میلیارد ریال به بیمارستان بقیه‌الله(عج) اهدا کرد

کاشان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: پزشک کاشانی در اقدامی خیرخواهانه و به یاد شادی روح پدر و مادر گرامی‌اش، مبلغ یک میلیارد ریال به ساخت بیمارستان بقیه‌الله الاعظم(عج) کمک کرد.

ابراهیم کوچکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: داود آقادوست متخصص چشم‌پزشکی، با مشارکت در پویش مردم‌نهاد «نذر بقیه‌الله» به جمع خیرینی پیوست که با همراهی خود روند ساخت این بیمارستان را تسریع می‌بخشند.

وی ضمن قدردانی از این اقدام ارزشمند گفت: مشارکت‌های مردمی در قالب پویش «نذر بقیه‌الله» نشان می‌دهد که هر خانواده می‌تواند به‌گونه‌ای متناسب با شرایط خود در توسعه خدمات درمانی سهیم باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان افزود: اقدام داود آقادوست، نمادی از همدلی و نوع‌دوستی در جامعه است و تکمیل بیمارستان بقیه‌الله الاعظم (عج) می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی مردم منطقه را پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه همراهی خیرین نقش مهمی در تسریع روند ساخت این پروژه کلیدی دارد، خاطرنشان کرد: چنین حرکت‌هایی علاوه بر آثار ماندگار اجتماعی، یاد و نام نیک درگذشتگان را نیز جاودانه می‌سازد.

کوچکی تاکید کرد: شهروندان نیک‌اندیش می‌توانند برای پیوستن به این پویش و مشارکت در ساخت بیمارستان بقیه‌الله الاعظم (عج) به اداره سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین دانشگاه علوم پزشکی کاشان به آدرس میدان ۱۵ خرداد ستاد مرکزی دانشگاه و به شماره تماس ۵۵۴۷۱۲۱۳ مراجعه کنند.

