بریمانی: پارالمپیک یک جنبش جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم هماهنگی جشن روز ملی پارالمپیک با گرامیداشت روز پارالمپیک، اظهار داشت: پارالمپیک یک جنبش بزرگ جهانی است که فراتر از رقابت‌های ورزشی، پیام‌آور امید، انگیزه و توانمندی است.

وی‌گفت: ما در استان مازندران باید صدای رسای این جنبش باشیم و نگاه ویژه‌ای به ورزشکاران توان‌یاب داشته باشیم.

وی تأکید کرد: افتخارات ورزشکاران پارالمپیکی نه‌تنها برای جامعه توان‌یابان، بلکه برای کل جامعه الهام‌بخش است.

بریمانی ادامه داد: شما نه فقط الگوی قشر توان‌یاب، بلکه الگوی عموم مردم هستید و ثابت کردید که با اراده و تلاش می‌توان به قله‌های افتخار رسید.