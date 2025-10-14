  1. استانها
بریمانی: پارالمپیک یک جنبش جهانی است

ساری - مدیرکل ورزش و جوانان مازندران گفت: پارالمپیک تنها یک رویداد ورزشی نیست بلکه یک جنبش جهانی الهام بخش است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم هماهنگی جشن روز ملی پارالمپیک با گرامیداشت روز پارالمپیک، اظهار داشت: پارالمپیک یک جنبش بزرگ جهانی است که فراتر از رقابت‌های ورزشی، پیام‌آور امید، انگیزه و توانمندی است.

وی‌گفت: ما در استان مازندران باید صدای رسای این جنبش باشیم و نگاه ویژه‌ای به ورزشکاران توان‌یاب داشته باشیم.

وی تأکید کرد: افتخارات ورزشکاران پارالمپیکی نه‌تنها برای جامعه توان‌یابان، بلکه برای کل جامعه الهام‌بخش است.

بریمانی ادامه داد: شما نه فقط الگوی قشر توان‌یاب، بلکه الگوی عموم مردم هستید و ثابت کردید که با اراده و تلاش می‌توان به قله‌های افتخار رسید.

