پلیس: خودروی حامل ۱۳ هزار پاکت تنباکوی قاچاق در صباشهر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داریوش صادقی‌فرد، ظهر سه شنبه، در جمع خبرنگاران، از توقیف خودروی حامل محموله بزرگ تنباکوی قاچاق در صباشهر خبرداد.

صادقی فرد در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: بر اساس اطلاعات و اقدامات فنی صورت گرفته، خبری مبنی بر انتقال کالای قاچاق توسط یک دستگاه وانت آریسان به شهرستان‌های غرب استان تهران به دست آمد.

وی افزود: با رصد و کنترل دقیق محورهای مواصلاتی، خودرو مذکور در جاده شهریار به سمت صباشهر و در ورودی محور ساوه به تهران متوقف و طی بازرسی از بار آن، تعداد ۱۳ هزار و ۲۰۰ پاکت تنباکوی قاچاق و خارجی کشف شد.

صادقی‌فرد خاطرنشان کرد: در این عملیات یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد. کارشناسان ارزش کالای قاچاق مکشوفه را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران تاکید کرد که با تمام توان در مقابله با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخلی تلاش خواهد کرد.