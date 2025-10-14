نشست علمی «زیست اخلاقی در اسلام و مسیحیت» در قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سوری ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری نشست علمی «زیست اخلاقی در اسلام و مسیحیت» در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهداف این رویداد علمی اظهار کرد: دومین همایش بینالمللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت در راستای گفتوگوی علمی میان ادیان و تعمیق فهم مشترک از مبانی اخلاقی ادیان الهی برگزار میشود.
رئیس پژوهشکده فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: آئین اختتامیه این همایش روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه در سالن شیخ طوسی (ره) دفتر تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد و در آن از آثار علمی و پژوهشی همایش رونمایی میشود.
سوری افزود: کمیسیونهای تخصصی همایش در چهار محور اصلی شامل «زیست اخلاقی»، «اخلاق پزشکی»، «تعامل با دیگردینی» و «اخلاق خانواده» طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه، ۲۲ و ۲۳ مهرماه، در مرکز همایشهای بینالمللی غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار میشوند.
وی در تشریح جزئیات نشستهای روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه بیان کرد: کمیسیون «اخلاق پزشکی در اسلام و مسیحیت» با حضور دکتر حسامالدین ریاحی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران، حجتالاسلام علیرضا آل بویه، پژوهشگر حوزه مطالعات تطبیقی اسلام و مسیحیت، دکتر محدثه مولوی، استادیار دانشگاه الزهرا (س) و کشیش نیکیتا کوزنتسوف، رئیس دانشگاه الهیات ارتدوکس قازان روسیه برگزار خواهد شد.
همچنین کمیسیون بینالمللی «تعامل با دیگردینی در اسلام، مسیحیت و هندوئیسم» با حضور حجتالاسلام والمسلمین مهدی علیزاده، رئیس قطب اخلاق خانواده و سبک زندگی دفتر تبلیغات اسلامی، ایلیا وویورکا، دانشیار گروه فلسفه و دینپژوهی دانشگاه دولتی مسکو، ولادیمیر روگاتین، رئیس گروه مطالعات اسلامی در دانشکده الهیات ارتدوکس قازان روسیه، الا گاندی، فعال برجسته صلح و عدالت اجتماعی و نوه مهاتما گاندی از آفریقای جنوبی، و مجیب احمد، رئیس پیشین گروه تاریخ دانشگاه بینالمللی اسلامی اسلامآباد، از ساعت ۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه برگزار میشود.
رئیس پژوهشکده فلسفه و کلام افزود: کمیسیون علمی دیگری نیز با عنوان «اخلاق خانواده در اسلام و مسیحیت» همزمان برگزار خواهد شد که در آن سیده فاطمه احمدی، پژوهشگر حوزه مطالعات زنان و خانواده، راضیه شاملی، دکترای مطالعات اسلامی، ماریا استائیج، روزنامهنگار و منتقد فمنیسم و عضو مرکز ملی صبرستان و النا سرگیئونا روگاتینا، استاد گروه مطالعات اسلامی حوزه علمیه ارتدوکس قازان روسیه به زبان انگلیسی مقالات خود را ارائه خواهند داد.
سوری در پایان با اشاره به برنامه اختتامیه این رویداد علمی گفت: در این مراسم، شخصیتهای علمی و دینی از ایران و سایر کشورها از جمله حجتالاسلام والمسلمین احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین نجف لکزایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی سبحانی، رئیس قطب تعمیق ایمان و باورهای دینی، کشیش نیکیتا کوزنتسوف، رئیس دانشگاه الهیات ارتدوکس قازان روسیه، یوسف محمود الصدیقی، معاون گفتوگوی ادیان دوحه و کشیش گریگوری نرسیسان از شورای خلیفهگری ارامنه به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
