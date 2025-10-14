درگیری سنگین در «شورابک»؛ گذرگاه طورخم همچنان بسته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع افغان از درگیری های شدید میان نیروهای افغانستان و پاکستان در منطقه شورابک در جنوب افغانستان خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که در طول خط دیورند میان افغانستان و پاکستان اوضاع باثبات است.

منابع مذکور بیان کردند که ارتباط رسمی میان دو کشور برای مهار تنش برقرار نیست.

همزمان یک منبع دولتی افغان نیز به الجزیره گفت که شب گذشته درگیری هایی میان دو کشور رخ داده است.

الجزیره گزارش داد: همه گذرگاههای مرزی پاکستان با افغانستان از جمله گذرگاه طورخم برای سومین روز متوالی به دنبال درگیری های میان دو کشور بسته است. این گذرگاه شریان تجاری بارز میان دو کشور است به طوری که بیشتر کالاهایی که از بندر کراچی به داخل افغانستان وارد می شود از طریق این گذرگاه است. همچنین مسافران زیادی از این گذرگاه عبور می کنند و تجار محلی نگران از بین رفتن کالاهای خود به علت تداوم بسته بودن گذرگاه هستند.

منابع دولتی پاکستانی نیز به الجزیره اعلام کردند که اوضاع در مرز بحرانی است و مقامات افغان با درخواست طرف پاکستانی برای اعزام هیئتی به افغانستان مخالفت ورزیده اند.

این منابع بیان کردند که این درخواست از طریق کانال های رسمی داده شده است اما وزارت خارجه افغانستان از دادن ویزا بدون هیچ توضیحی خودداری کرده است.

تاکنون در جریان درگیری شماری از نیروهای طرفین کشته شده اند.