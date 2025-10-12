به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت افغانستان در سخنانی اعلام کرد: گذرنامههای اروپایی در مستونگ پاکستان، جایی که داعش پایگاه دارد، پیدا شده است. به نظر میرسد افرادی با ملیتهای اروپایی به این مراکز آموزشی منتقل شدهاند.
سخنگوی دولت موقت افغانستان در این باره ادامه داد: افراد با ملیتهای اروپایی از طریق فرودگاههای کراچی و اسلام آباد برای آموزش به مستونگ پاکستان منتقل شدهاند. ما به جهانیان نسبت به نقشهای برای هدف قرار دادن کشورهای جهان توسط این افراد هشدار میدهیم.
ذبیح الله مجاهد، افزود: ما اطلاعات دقیقی در مورد حضور شهاب المهاجر سرکرده شاخه خراسان داعش و رهبری این سازمان در پاکستان داریم.
این در حالیست که سخنگوی دولت موقت افغانستان پیشتر با اشاره به درگیری مرزی بین کشورش و پاکستان مدعی شده بود که در جریان درگیریهای دیشب ۵۸ نظامی پاکستانی کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شدند.
وی مدعی شد که «در جریان این عملیاتهای انتقام جویانه در امتداد خط فرضی دیورند، مقدار زیادی سلاح» نیز به دست طالبان افتاده است.
