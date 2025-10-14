به گزارش خبرگزاری مهر، نهصدودهمین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی وزارت علوم با حضور حجتالاسلامالمسلمین، خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل این وزارت برگزار شد.
ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: تحقق اهداف آموزش عالی کشور مستلزم همافزایی و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم است و. جلسات مشترک با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی میتواند زمینهای برای تصمیمسازیهای هوشمندانهتر و اجرای اثربخشتر سیاستهای کلان آموزشی باشد.
خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، واگذاری اختیارات بازنگری برنامههای درسی به دانشگاهها را نشانهای از «بلوغ حکمرانی در نظام آموزش عالی» توصیف کرد و گفت: اعتماد به دانشگاهها در فرآیند تصمیمسازی و بازنگری دروس، گامی مؤثر در مسیر تمرکززدایی و ارتقای کارآمدی نظام آموزشی است. این تجربه موفق میتواند در سایر بخشها از جمله گسترش آموزش عالی و جذب هیئتعلمی نیز دنبال شود.
وی همچنین ضمن استقبال از طرح آموزش هوشمند، آن را موضوعی اساسی و راهبردی دانست و آمادگی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای همکاری در این زمینه را اعلام کرد.
خسرو پناه افزود: بسیاری از دغدغههای موجود در نظام آموزشی توسط معاونت آموزشی وزارت علوم مورد توجه و اقدام قرار گرفته است، ازجمله بروزرسانی اغلب برنامههای درسی که امیدوارم این بروزرسانی شامل تمام گروهها نیز بشود.
