به گزارش خبرگزاری مهر، نهصدودهمین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی وزارت علوم با حضور حجتالاسلامالمسلمین، خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل این وزارت برگزار شد.
رضا قادری، مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی نیز با ارائه گزارشی از فعالیتهای ادارهکل متبوع خود، بر اهمیت صیانت از اعتبار مدارک تحصیلی و لزوم حرکت بهسمت حکمرانی یکپارچه آموزشی تأکید کرد.
وی ضمن اشاره به عملکرد این ادارهکل در حوزه صدور مجوز رشتههای جدید و بازنگری ضوابط گسترش آموزش عالی گفت: اعتبار مدارک تحصیلی، پشتوانه اعتماد عمومی به نظام آموزش عالی کشور است و باید در همه سطوح، از تصمیمسازی تا اجرا، مورد توجه جدی قرار گیرد.
ضرورت تعیین تکلیف اساسنامه دانشگاههای غیردولتی
همچنین مهدی نویدبخش، مدیرکل آموزش عالی غیردولتی با ارائه آماری از وضعیت مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، بر ضرورت تعیین تکلیف اساسنامه دانشگاههای غیردولتی و یکپارچهسازی ساختارهای حقوقی آنها تأکید کرد.
آغاز بازنگری در آئیننامه مؤسسات آموزش آزاد
وی همچنین از آغاز بازنگری در آئیننامه مؤسسات آموزش آزاد خبر داد و آن را گامی در جهت ارتقای کیفیت و انسجام فعالیتهای آموزشی در این بخش دانست.
نظرزاده، مشاور معاونت آموزشی، با تمرکز بر موضوع «آموزش هوشمند»، رویکردها، چالشها و سیاستهای تحولی در این حوزه را تبیین کرد.
وی با ارائه سناریوهای مبتنی بر مطالعات بینالمللی، بر ضرورت توجه به زیرساختهای فناوری، یادگیری ترکیبی و نوآوری در مدلهای آموزشی تأکید کرد و افزود: آموزش هوشمند نه تنها یک ضرورت فناورانه، بلکه بخشی از حکمرانی نوین آموزش عالی است و شورای عالی انقلاب فرهنگی میتواند نقش کلیدی در ترسیم خطوط راهبردی و حمایت سیاستی از این مسیر ایفا کند.
در پایان این جلسه واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، ضمن قدردانی از دیدگاهها و پیشنهادهای مطرحشده، استمرار این نشستها را برای همافزایی در تصمیمسازیها ضروری دانست و افزود واگذاری اختیارات به دانشگاهها از اولویتهای محوری وزارت علوم است. با تقویت حکمرانی هوشمند، نگاه کیفیتمحور و هماهنگی با نهادهای بالادستی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، میتوان مسیر تحول در آموزش عالی را هموارتر کرد.
در این جلسه مقرر شد، جلسات مشترک دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت آموزشی ادامه داشته و موضوعات تخصصی نظیر آموزش هوشمند، حکمرانی یکپارچه و ارتقای کیفیت آموزشی در دستور کار جلسات آینده قرار گیرد.
