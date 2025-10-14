به گزارش خبرگزاری مهر، نهصدودهمین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی وزارت علوم با حضور حجتالاسلامالمسلمین، خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل این وزارت برگزار شد.
نقیزاده مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده و پیشرو در چهار حوزه تدوین و بازنگری رشتههای تحصیلی، شناسایی و تمرکز بر رشتههای تحصیلی راهبردی، توسعه مهارتافزایی و ارتقای اشتغالپذیری دانشآموختگان و حمایت از استعدادهای درخشان و نخبگان پرداخت.
وی با اشاره به روند بازنگری برنامههای درسی در سالهای اخیر گفت: تلاش شده است بازنگری رشتههای تحصیلی با سرعت و دقت بالایی دنبال شود، بهگونهای که اکنون قریب به ۹۰ درصد کد رشته محلهای رشتههای فنی و مهندسی از برنامههای درسی بهروز بهرهمند هستند و در رشتههای علوم پایه و کشاورزی نیز شرایط مشابهی برقرار است.
نقیزاده، همچنین در حوزههای رشتههای راهبردی گزارشی از اقدامات، رشتههای مصوب شده و در حال اجرا و الزامات آن ارائه کرد.
در ادامه اقدامات کلیدی معاونت آموزشی در زمینه مهارتافزایی و اشتغالپذیری مورد تأکید قرار گرفت.
به گفته مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی، این معاونت با طراحی و پیشبینی دروس مهارتی و اجرای تبصره ۲ ماده ۹۵ برنامه هفتم در راستای ارتقای شایستگیهای حرفهای دانشجویان گامهای مؤثری برداشته است.
وی ابراز امیدواری کرد با پیشبینی بودجه در سال ۱۴۰۵، بخش عمده اهداف پیشبینیشده در این حوزه محقق شد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی همچنین در مورد حمایت از استعدادهای درخشان و نخبگان تصریح کرد: پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد ۲۸ درصد و در مقطع دکتری تخصصی ۹۵ درصد افزایش پیدا کرده است و وزارت علوم در مسیر نقشآفرینی مؤثرتر در هدایت نخبگان علمی، خواستار همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی در تسهیل فرایند تأیید المپیادهای علمی و اجرای بند ب ماده ۹۶ برنامه هفتم پیشرفت کشور است.
نظر شما