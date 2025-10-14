نشست «شهید صدر و الگوی امروز طلبه» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه علمیه مروی در ادامه برنامه‌های علمی و فرهنگی خود، سلسله نشست‌هایی را با هدف معرفی سیره و دیدگاه‌های علمی و اجتماعی شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر برگزار می‌کند.

نخستین نشست از این مجموعه با عنوان «شهید صدر و الگوی امروز طلبه» سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۵ در نمایشگاه گفتمان انقلاب اسلامی واقع در حوزه علمیه مروی برگزار می‌شود.

در این نشست حجت‌الاسلام سید امید مؤذنی معاونت پژوهش پژوهشگاه تخصصی شهید صدر ضمن بررسی ابعاد فکری و تربیتی شهید صدر، نسبت اندیشه او با نیازهای روز حوزه و الگوی طلبه در عصر جدید را تبیین خواهد کرد.

گفتنی است خانه راهبران دینی جوان در همکاری با حوزه علمیه مروی اجرای این سلسله برنامه‌ها را با هدف تقویت شناخت نسل طلبه از اندیشه‌های متفکران پیشگام انقلاب اسلامی دنبال می‌کند.