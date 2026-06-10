ارتقای کیفی دانشگاه و موسسات غیردولتی در دستورکار وزارت علوم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نویدبخش، مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی، صبح امروز در نشست خبری معاونت آموزشی وزارت علوم اظهار کرد: آموزش عالی با توجه به شرایط ویژه‌ای که در دوران جنگ و شرایط خاص کشور با آن مواجه بود، در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی‌هایی را آغاز کرد تا بتواند پاسخگوی نیازهای متقاضیان و خانواده‌های آنان باشد.

وی افزود: در بخش آموزش‌های غیردولتی نیز حمایت‌ها و کمک‌هایی برای مؤسسات آموزشی در نظر گرفته شده و طرح‌هایی در این زمینه تدوین و در حال اجرا است. مؤسسات غیردولتی می‌توانند به عنوان بازوهای کمکی آموزش عالی کشور در تأمین و پوشش نیازهای آموزشی متقاضیان نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم ادامه داد: در حوزه آموزش‌های غیردولتی دو بخش فعالیت می‌کنند؛ بخشی شامل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و بخش دیگر شامل مؤسسات آموزش‌های آزاد است.

نویدبخش با بیان اینکه در حال حاضر ۲۴۰ دانشگاه و مؤسسه غیردولتی در کشور فعالیت دارند، گفت: ارتقای کیفیت این مؤسسات از موضوعات مهم مورد توجه وزارت علوم است و در این زمینه برنامه‌ها و اقداماتی در حال اجراست.

وی اظهار کرد: هدف این است که مؤسسات خصوصی آموزش عالی، همانند نمونه‌های موفق در کشورهای پیشرفته، به الگوهای آموزشی تبدیل شوند و متقاضیان و دانشجویان تمایل بیشتری برای تحصیل در این مراکز داشته باشند؛ چرا که این مؤسسات به دلیل ماهیت خصوصی خود از انعطاف‌پذیری و آزادی عمل بیشتری برخوردار هستند.

مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی همچنین به نقش مؤسسات آموزش‌های آزاد اشاره کرد و گفت: با توجه به تأکید برنامه هفتم پیشرفت بر توسعه دوره‌های مهارتی و افزایش اثربخشی این آموزش‌ها، مؤسسات آموزش آزاد نیز می‌توانند به عنوان بازوی بخش خصوصی در این حوزه ایفای نقش کنند.

وی افزود: در این زمینه نیز با همکاری دفتر برنامه‌ریزی آموزشی، برنامه‌ریزی‌های لازم در حال انجام است تا ضمن کمک به توسعه این مؤسسات، تاب‌آوری آنها در شرایط مختلف افزایش یابد و بتوانند نقش مؤثرتری در حمایت از نظام آموزش عالی کشور ایفا کنند.