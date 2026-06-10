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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

ارتقای کیفی دانشگاه و موسسات غیردولتی در دستورکار وزارت علوم

ارتقای کیفی دانشگاه و موسسات غیردولتی در دستورکار وزارت علوم

مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم با اشاره به فعالیت ۲۴۰ دانشگاه و مؤسسه غیردولتی گفت: ارتقای کیفیت این مراکز در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نویدبخش، مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی، صبح امروز در نشست خبری معاونت آموزشی وزارت علوم اظهار کرد: آموزش عالی با توجه به شرایط ویژه‌ای که در دوران جنگ و شرایط خاص کشور با آن مواجه بود، در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی‌هایی را آغاز کرد تا بتواند پاسخگوی نیازهای متقاضیان و خانواده‌های آنان باشد.

وی افزود: در بخش آموزش‌های غیردولتی نیز حمایت‌ها و کمک‌هایی برای مؤسسات آموزشی در نظر گرفته شده و طرح‌هایی در این زمینه تدوین و در حال اجرا است. مؤسسات غیردولتی می‌توانند به عنوان بازوهای کمکی آموزش عالی کشور در تأمین و پوشش نیازهای آموزشی متقاضیان نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم ادامه داد: در حوزه آموزش‌های غیردولتی دو بخش فعالیت می‌کنند؛ بخشی شامل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و بخش دیگر شامل مؤسسات آموزش‌های آزاد است.

نویدبخش با بیان اینکه در حال حاضر ۲۴۰ دانشگاه و مؤسسه غیردولتی در کشور فعالیت دارند، گفت: ارتقای کیفیت این مؤسسات از موضوعات مهم مورد توجه وزارت علوم است و در این زمینه برنامه‌ها و اقداماتی در حال اجراست.

وی اظهار کرد: هدف این است که مؤسسات خصوصی آموزش عالی، همانند نمونه‌های موفق در کشورهای پیشرفته، به الگوهای آموزشی تبدیل شوند و متقاضیان و دانشجویان تمایل بیشتری برای تحصیل در این مراکز داشته باشند؛ چرا که این مؤسسات به دلیل ماهیت خصوصی خود از انعطاف‌پذیری و آزادی عمل بیشتری برخوردار هستند.

مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی همچنین به نقش مؤسسات آموزش‌های آزاد اشاره کرد و گفت: با توجه به تأکید برنامه هفتم پیشرفت بر توسعه دوره‌های مهارتی و افزایش اثربخشی این آموزش‌ها، مؤسسات آموزش آزاد نیز می‌توانند به عنوان بازوی بخش خصوصی در این حوزه ایفای نقش کنند.

وی افزود: در این زمینه نیز با همکاری دفتر برنامه‌ریزی آموزشی، برنامه‌ریزی‌های لازم در حال انجام است تا ضمن کمک به توسعه این مؤسسات، تاب‌آوری آنها در شرایط مختلف افزایش یابد و بتوانند نقش مؤثرتری در حمایت از نظام آموزش عالی کشور ایفا کنند.

کد مطلب 6856163
زهرا سیفی

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