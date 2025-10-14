به گزارش خبرنگار مهر، بابک ابراهیمی در نشست خبری روز سه‌شنبه با اشاره به برنامه‌های شرکت آب منطقه‌ای اصفهان برای حمایت از طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های دانشجویی در حوزه آب، اظهار کرد: ما در حمایت مالی از طرح‌های تحقیقاتی، به‌ویژه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، محدودیت خاصی نداریم اگر طرحی توسط دانشگاه مربوطه تأیید شده باشد، بدون سخت‌گیری‌های پیچیده، حمایت مالی از پنج تا ۷۵ میلیون تومان ارائه می‌کنیم.

وی افزود: علی‌رغم اطلاع‌رسانی در دانشگاه‌ها، طرح‌های کاربردی که منجر به نتایج عملی شوند، کمتر به ما ارجاع شده است. از این‌رو، از پژوهشگران و دانشجویان دعوت می‌کنیم طرح‌های نوآورانه خود را به‌ویژه در زمینه کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت منابع آب، ارائه کنند.

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان همچنین به برگزاری دوره‌های آموزشی مانند مدارس فصلی در حوزه آب اشاره کرد و گفت: این دوره‌ها با هدف آشنایی دانشجویان با مسائل حوزه آب پیش از ورود به بازار کار طراحی شده است.

ابراهیمی با اشاره به ماهیت دولتی شرکت آب منطقه‌ای، خاطرنشان کرد: طبق اساسنامه، وظایف ما به تأمین، انتقال و حفاظت از منابع آب محدود است و تاکنون امکان فعالیت در حوزه‌هایی مانند گردشگری وجود نداشت.

وی اضافه کرد: با اصلاح اخیر اساسنامه، این شرکت می‌تواند در زمینه گردشگری نیز فعالیت کند؛ از این رو از سرمایه‌گذاران و پژوهشگران درخواست می‌شود با اطلاع‌رسانی در این زمینه، فرصت‌های همکاری را گسترش دهند.

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان تأکید کرد: ما آماده حمایت از طرح‌های تحقیقاتی کاربردی هستیم و امیدواریم با همکاری دانشگاه‌ها و پژوهشگران، بتوانیم گام‌های مؤثری در مدیریت منابع آب و توسعه گردشگری برداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه این نشست که با حضور مدیرعامل، معاونان و کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای برگزار شد، از ندا سپاهی خبرنگار و خدیجه نادری عکاس خبرگزاری مهر تقدیر شد.

در ادامه اصحاب رسانه از مرکز پایش و مدیریت داده‌های بر خط منابع و مصارف آب شرکت آب منطقه‌ای اصفهان بازدید کردند.