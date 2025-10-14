صنعت در و پنجره ایران به خودکفایی رسیده و ظرفیت صادرات دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نمایشگاه تخصصی در و پنجره را فرصتی ویژه برای نمایش توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه صنعت ساختمان دانست و گفت: چنین نمایشگاه‌هایی که به‌صورت تخصصی به یکی از ارکان اصلی صنعت ساختمان می‌پردازند، از اهمیت بالایی برخوردارند. این نمایشگاه‌ها فرصت مناسبی برای به نمایش گذاشتن ظرفیت‌های فنی، مهندسی و تولیدی کشور به شمار می‌روند.

وی با اشاره به نیاز کشور به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، افزود: متأسفانه از برنامه ساخت ۶ میلیون واحد مسکن عقب هستیم و باید تلاش کنیم در کنار افزایش کمیت، به کیفیت ساخت‌وساز نیز توجه داشته باشیم. استفاده از مصالح استاندارد و باکیفیت در این مسیر ضروری است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: خوشبختانه کشور ما در حوزه تأمین مصالح ساختمانی، از جمله در و پنجره، به خودکفایی رسیده است و می‌توانیم نیازهای ساخت مسکن را با توان داخلی پاسخ دهیم.

وی گفت: صنعت در و پنجره در ایران طی سال‌های گذشته رشد کیفی قابل‌توجهی داشته و امروز این صنعت نه‌تنها نیاز داخلی را پاسخ می‌دهد، بلکه ظرفیت صادراتی بالایی نیز دارد. لازم است نگاه‌مان را فراتر از تأمین نیاز داخلی ببریم و از ظرفیت دانش، تجربه و فناوری موجود در این حوزه برای توسعه صادرات بهره‌برداری کنیم.

رضایی کوچی با اشاره به برنامه‌های این کمیسیون برای گسترش بازارهای صادراتی گفت: صادرات در و پنجره، ما سیاست‌های متعددی را هم در کمیسیون عمران و هم در فراکسیون اتاق‌های بازرگانی مدنظر قرار داده‌ایم تا امکان صادرات کالاها و محصولات ایرانی، به‌ویژه کالاهای مرتبط با حوزه صنعت ساختمان، به کشورهای همسایه فراهم شود.

وی از فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در این زمینه خبر داد و افزود: دستگاه‌های دیپلماسی را فعال کرده‌ایم، اتاق بازرگانی را نیز به میدان آورده‌ایم و در حال تسریع این فرآیند هستیم تا ظرفیت حضور مؤثر در بازار کشورهای همسایه فراهم شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کیفیت در صنعت ساختمان موضوعی غیرقابل چشم‌پوشی است، تصریح کرد: یک توصیه مهم به تولیدکنندگان داخلی دارم؛ کیفیت بسیار موضوع مهمی است. ما باید هم مراقب قیمت باشیم و هم مراقب کیفیت، اما واقعیت این است که کیفیت در اولویت قرار دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ساختمان یک کالای مصرفی معمولی نیست، بلکه سرمایه‌ای است که ممکن است یک فرد در طول عمر خود تنها یک بار آن را خریداری کند. بنابراین باید از بهترین مصالح استفاده کرد تا ساختمان بیشترین دوام، پایداری و کیفیت را داشته باشد.

رضایی کوچی بر نقش مهم دولت در حمایت از تولیدکنندگان داخلی تأکید کرد و گفت: دولت باید بازار مصرف را برای تولیدکنندگان فراهم کند. اجرای قانون ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، بستر مناسبی ایجاد می‌کند تا ابتدا نیاز داخل کشور تأمین شود و سپس امکان گسترش به بازارهای صادراتی فراهم گردد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به فرصت‌های پیش‌رو در صنعت در و پنجره، خواستار هم‌افزایی میان تولیدکنندگان، سیاست‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی شد تا این صنعت بتواند سهم بیشتری از بازارهای منطقه‌ای و جهانی کسب کند.

به گزارش مهر، هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی در و پنجره و صنایع وابسته از یکم تا ۴ آبان ماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.