به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با اشاره به نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از قطعه نخست آزادراه کنارگذر غربی قم گفت: در این نشست، مشارکت ۵۰ درصدی دولت و ۵۰ درصدی بخش خصوصی در اجرای آزادراه کنارگذر قم به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، عوائد حاصل از آزادراه قم - تهران به‌عنوان آورده دولت در نظر گرفته می‌شود تا روند اجرای پروژه سرعت گیرد.

وی از بهره‌برداری آزادراه کنارگذر غربی قم با مشارکت ۵۰ درصدی دولت و سرمایه‌گذار تا پایان سال خبر داد و افزود: اجرایی شدن این مصوبه منوط به تحویل ۱۲ کیلومتر نخست مسیر از شهرک صنعتی شکوهیه تا جعفریه تا پایان سال جاری است.

بازوند تصریح کرد: قطعه اول آزادراه کنارگذر غربی قم با عرض ۳۶.۷ متر و به طول ۱۲.۵ کیلومتر در حال اجرا است و شامل ۶ خط عبوری، ۶ دستگاه پل بزرگ و ۳۶ دستگاه ابنیه فنی کوچک می‌شود. با تکمیل این قطعه، گام مهمی در مسیر ایجاد کریدور آزادراهی شمال به جنوب کشور برداشته خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت این پروژه در شبکه حمل‌ونقل ملی افزود: آزادراه قم - سلفچگان - راهجرد بخشی از کریدور آزادراهی شمال - جنوب و شرق - غرب کشور محسوب می‌شود. بهره‌برداری از این مسیر علاوه بر کاهش ترافیک و حوادث جاده‌ای، موجب صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف سوخت و کاهش زمان سفر در محورهای پرتردد خواهد شد.

آزادراه قم - سلفچگان - راهجرد محور اتصال ۱۷ استان کشور خواهد بود

وی خاطرنشان کرد: این پروژه علاوه بر اثرگذاری ملی، ۱۷ استان کشور را به صورت مستقیم به یکدیگر متصل می‌کند و با اتصال به کریدور شمال - جنوب، ارتباط بندر انزلی در شمال تا بندر امام خمینی (ره) در جنوب کشور را تسهیل خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور بیان کرد: کل پروژه آزادراه قم - سلفچگان راهجرد در دو بخش اصلی طراحی شده است؛ بخش نخست به طول ۳۲ کیلومتر که در اولویت اجرا قرار دارد و بخش دوم به طول ۴۲ کیلومتر تا راهجرد که مراحل آماده‌سازی آن در حال انجام است.

