۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۶:۵۴

۳ سارق مسلح سریالی معروف به «باند گنگسترها» اعدام شدند

قوه قضاییه اعلام کرد: ۳ سارق مسلح سریالی تهران که در فضای مجازی به «باند گنگسترها» معروف شده بودند، بامداد امروز به دار مجازات آویخته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رضا قبادی، مجید حاتمی و سجاد حاتمی از اعضای اصلی باند سارقان خشن و مسلح سریالی در تهران و برخی شهرهای دیگر کشور که نام «باند وحشت» را روی خود گذاشته بودند و در فضای مجازی به «باند گنگسترها» معروف شده بودند بامداد امروز به دار مجازات آویخته شدند.

در بازه اردیبهشت سال ۱۴۰۳، چندین فقره سرقت مسلحانه مشابه در مناطق مختلف تهران از جمله جنت‌آباد، خیابان سردار جنگل، خیابان سیمون بولیوار و پونک گزارش شد.

بر اساس گزارش‌های اعلامی، سارقان مردان جوان ناشناسی بودند که با سلاح‌های جنگی وارد منازل شده و با خشونت و تهدید ساکنان اقدام به سرقت می‌کردند.

به گفته یکی از شکات، اعضای خانواده در منزل در حال استراحت بودند که ناگهان چند مرد با پوشش ماسک به همراه سلاح کلاشینکف و کلت‌های کمری وارد منزل شده و با گذاشتن سلاح روی پیشانی اعضای خانواده، درخواست پول و طلا می‌کردند.

در مورد دیگری اعضای یک خانواده در حال تماشای تلویزیون بوده‌اند که ناگهان افرادی با سلاح کلاشینکف، اسلحه کمری و با کلاه و ماسک با باز کردن در، وارد خانه شده و با تهدید اسلحه اقدام به جست‌وجوی خانه و سرقت اموال با ارزش کرده‌اند.

متهمان پس از دستگیری و در همان مراحل اولیه تحقیقات به اقدامات مجرمانه خود و سرقت‌های متعدد مسلحانه اقرار می‌کنند. همچنین در مواجهه حضوری، شکات نیز هویت متهمان را شناسایی می‌کنند.

در نهایت پس از تکمیل تحقیقات کیفرخواست پرونده صادر و به دادگاه ارجاع شد؛ همچنین هر سه متهم به رد عین یا مثل اموال مسروقه محکوم شدند.

با درخواست فرجام خواهی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد که این مرجع عالی قضائی پس از بررسی پرونده درخواست فرجام‌خواهی را رد و حکم صادره را تأیید و ابرام کرد.

پس از طی تشریفات قانونی، حکم اعدام امیر رضا قبادی، مجید حاتمی و سجاد حاتمی سارقان مسلحی که اقداماتشان منجر به ایجاد رعب و وحشت و ناامنی برای شهروندان شده بود، بامداد امروز اجرا شد.

    • سید IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      13 3
      پاسخ
      همشون رو اعدام کنید
    • حمید IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      12 2
      پاسخ
      هرچه سریع تر بقیه دزدای تهران رو هم اعدام کنن کوچیک و بزرگشونو چون این طرز برخورد شما اینا رو قاتل فردا میکنه که گریبان خود حکومت و نیرو انتظامی رو میگیره
    • مجید IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      11 1
      پاسخ
      بهترین کار همینه برای سارقین
    • مجید IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      8 1
      پاسخ
      فقط اعدام حق سارقین هست
    • پیام IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      9 3
      پاسخ
      به داد مردم فقیر برسید تا اینجوری جوانان فکر یک روزه پولدار شدن نکنن
    • وحید IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      5 1
      پاسخ
      قوه قضاییه ، نیروی انتظامی ، تشکر تشکر
    • 😌 IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      3 1
      پاسخ
      خداروشکر دست قاضی هم درد نکنه تمام دزدارو باید اعدام کنید که درس عبرتی بشه ولی بعید میدونم درس عبرتی بشه چون پرو تر از این حرفا هستن یا دست و‌پا قطع یا اعدام فقط جواب میده واقعا بودنشون در جامعه خیلی خطرناکه
    • داود IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      5 1
      پاسخ
      اگر نیروی انتظامی مقتدر نبود ، این زالو صفتان خون مردم رو میمکیدن
    • میلاد IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      1 1
      پاسخ
      کسانی که وحشت به جون مردم میندازن باید از معابر شهری اویزون بشن تا کم کم بمیرن نه یک دفعه مثال اینارو باید از برج میلاد آویزون کرد بمونن تابمیره خودش بازم کم براش،
    • IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      1 1
      پاسخ
      متشکریم
    • ناشناس IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 1
      پاسخ
      فقط اعدام اعدام برای کسانی که باعث رعب و وحشت سرقت اموال تجاوز قتل اعدام و اعدام
    • خسروابادی IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 1
      پاسخ
      تشکر از قوه قضائیه
    • IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      2 1
      پاسخ
      مجرم وسارق وشرور،نباید معروف وسابقه دار بشه تا ۳ بار بعد اعدام در ملا عام برای عبرت دیگران مثل عربستان
    • IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      3 1
      پاسخ
      سپاسگزارم
    • ناجی 2432 IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      با سلام و تشکر از قوه قضائیه و عوامل انتظامی اطلاعاتی و امنیتی. مجرمان بدانند که در جمهوری اسلامی ایران جایی برای عرض اندام نخواهند داشت. پلیس همیشه با اقتدار با سارقان قاتلان و مخلان امنیت برخورد خواهد کرد. گردن خلافکاران را خورد خواهیم کرد. دوران قلدری و زورگیری گذشته. یادتون باشه هیچ کار خلافی عاقبت نداره‌ . و بلاخره در دستان عدالت گرفتار خواهید شد.
    • داوود IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 1
      پاسخ
      دست قوه قضائیه درد نکند . متشکریم .

