ولی دم «امیر محمد خالقی» امروز از اجرای حکم اعدام گذشت کرد

حمیدرضا حاجی اسفندیاری وکیل مرحوم امیرمحمد خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ولی دم مرحوم امیر محمد خالقی از اجرای قصاص گذشت کرد.

وی بیان داشت: تمامی تشریفات قانونی و مقدمات اجرای حکم انجام شد. خانواده امیرمحمد و خانواده قاتل، هر دو در محل حاضر بودند. احمدرضا، قاتل امیرمحمد، تا پای چوبه‌دار پیش رفت؛ اما در لحظه‌ی اجرای حکم، پدر مقتول با وجود تمایل قبلی به اجرای قصاص با بزرگواری از حق قصاص خود گذشت و به قاتل مهلت دو ماهه‌ای اعطا کرد.

قرار بود حکم اعدام قاتل امیرمحمد خالقی سحرگاه امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه در زندان قزلحصار اجرا شود.

گفتنی است؛ امیرمحمد خالقی دانشجوی ۱۹ ساله رشته مدیریت دانشگاه تهران بود که شامگاه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳، هنگام مراجعه به خوابگاه دانشگاه، توسط دو سارق موتورسوار مورد حمله قرار گرفت و صبح روز بعد درگذشت.