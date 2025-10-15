  1. جامعه
ولی دم «امیر محمد خالقی» امروز از اجرای حکم اعدام گذشت کرد

ولی دم «امیر محمد خالقی» امروز از اجرای حکم اعدام گذشت کرد

وکیل مرحوم امیرمحمد خالقی اعلام کرد: پدر مرحوم خالقی، امروز از اجرای قصاص قاتل پسرش، پای چوبه‌دار گذشت کرد و به قاتل مهلت دوماهه‌ اعطا کرد.

حمیدرضا حاجی اسفندیاری وکیل مرحوم امیرمحمد خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ولی دم مرحوم امیر محمد خالقی از اجرای قصاص گذشت کرد.

وی بیان داشت: تمامی تشریفات قانونی و مقدمات اجرای حکم انجام شد. خانواده امیرمحمد و خانواده قاتل، هر دو در محل حاضر بودند. احمدرضا، قاتل امیرمحمد، تا پای چوبه‌دار پیش رفت؛ اما در لحظه‌ی اجرای حکم، پدر مقتول با وجود تمایل قبلی به اجرای قصاص با بزرگواری از حق قصاص خود گذشت و به قاتل مهلت دو ماهه‌ای اعطا کرد.

قرار بود حکم اعدام قاتل امیرمحمد خالقی سحرگاه امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه در زندان قزلحصار اجرا شود.

گفتنی است؛ امیرمحمد خالقی دانشجوی ۱۹ ساله رشته مدیریت دانشگاه تهران بود که شامگاه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳، هنگام مراجعه به خوابگاه دانشگاه، توسط دو سارق موتورسوار مورد حمله قرار گرفت و صبح روز بعد درگذشت.

    • قزوینی IR ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      61 1
      پاسخ
      خبر ناقص به مراتب مخرب تر از بی خبریه. خب دقیقا بنویسید مهلت دوماهه چی؟ قراره چی بشه؟
    • IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      56 5
      پاسخ
      چرا آخه؟؟؟؟ این همه افکار عمومی جریحه دار شده بود.
      • علی IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
        25 38
        گاهی وقتها انسان شدن وانسان بودن از ذات آدمها رشد میکنه و بر احساسات غلبه میکنه.ممکنه تغییری یا حرکتی مثبت در قاتل یا رفتار ی محترمانه ازطرف خانواده قاتل باعث چنین برخوردی شده که اولیای دم به چنین حرکتی وادار شدند.بعضی وقتها گذشت تنها راه آرامش پیش وجدان انسان میشه.خدا کنه قاتل واقعا انسان شده باشه.
      • IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
        32 5
        کاش قانون حق انتخاب بین اعدام یا حبس ابد میداد به نظر من حبس ابد بازدارنده تر از اعدام است چراکه با اعدام صورت مسأله پاک میشود ،ولی وقتی حبس ابد شود همیشه این ترس در وجود همه هست که عاقبت قتل اینجاست زندگی در چهار دیواری زندان تا ابد بدون عفو ومرخصی
    • IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      51 16
      پاسخ
      خونه پسرش چی میشه؟آدمها چرا اینجورین؟؟؟فکر کنم این دیه ای که باید بدن نمیزاره مجازات صورت بگیره.چرا برا قاتل باید دیه داد؟به جای مهریه باید اینو اصلاح کنن....
      • جواد IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
        15 2
        کدوم دیه؟ در این پرونده نیاز به پرداخت دیه به قاتل نیست، مواردی که به قاتل برا اجرای حکم قصاص دیه پرداخت میشود متفاوت از این پرونده هست و در این پرونده هیچ دیه ای به قاتل پرداخت نمیشود.
      • M625 IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
        12 21
        حالا تو منتظر اعدام بودی.از اعدام شدن ادما لذت میبری.تو برو خودتو درمان کن با اون ذهن مریضت
      • رضا IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
        0 0
        دیه در کار نیست برادر من
      • ناشناس IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
        0 0
        عزیز یعنی گرفتن جان انسانها به نظرت به این راحتیه فکر کن به چند آدم بی گناهی که بعد از کشته شدن قاتل زندگیشون نابود میشد ضمنا حتما پدر مرحوم خالقی حتما یه چیزی فکر کرده و بیشتر از ما در متن قضایا هست پس خوشحال باشیم که هر علتی بوده از شکستن دلهای بیشتر جلوگیری کرده امیدوارم قاتل هم آدم باشعوری باشه و جبران کنه این گذشت آقای خالقی رو
    • IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      37 6
      پاسخ
      خون بچت چی
    • محسن IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      21 10
      پاسخ
      برای تسکین افکار عمومی که درخواست قصاص نداده که حالا واسه گذشتش بخواد از عموم اجازه بگیره. خانواده این بزرگوار هم میتونن قصاص کنن و هم میتونن بگذرن کاملا دینمون این اختیار رو داده بهشون. مجدد تسلیت میگیم خدمت این پدر و مادر . خدا صبر بده بهتون ان شاء ا...
      • IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
        15 9
        دینمون قتل غیرعمدرابخشش داده ازعمدرا نه امام حسین مگه ازخون پدرش گذشت بالاترازامام حسین هستید
    • جهرمی IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      57 6
      پاسخ
      پدر مقتول باید امنیت اجتماعی هم در نظر بگیر این یک قضیه تمام شخصی نیست که بر اثر سهل انگاری یا دعوای دو شخص صورت گرفته شده باشد یک شخص مجرم با آگاهی از خلاف بودن و نقص قانون بودن کارش این کار را کرده هم قانون خدا و انسانی و هم قانون نوشته شده کشوری زیر پا گذاشته خود قوه قضائیه باید برای این پدر این را روشن کند فرستادن یک مجرم بی رحم به اجتماع خودش جرم و خیانت به اجتماع است
    • IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      82 10
      پاسخ
      پدر این مرحوم با بخشش یک قاتل و جنایتکار به امنیت جامعه خیانت ‌کرد.
      • علی IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
        11 1
        دقیقا همانطوری که حیوان ها هم زائد دارن انسان نماهم همینطور . انسان های زائد با مرگ هست فقط نسل شون کم میشه . گذشت از این قاتل فرصت میده برای دیگر انسان نماها .
      • IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
        4 2
        حالا اگه قصاص میکرد یه عده میومدن مینوشتن نه به اعدام حالا که بخشش کرده باز یه عده میان میگن خیانت کرده، امان از بعضی از ملت...
      • IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
        1 2
        اشتباه میکنی مگه کشورهایی که جرم وقتل درشون صفر شده وزندانها جمع شدن مثل سوئیس با اعدام وقصاص جلو جرم گرفتن اونها با آسیب شناسی وعلت انجام جرم مجرم پیشگیری کردن
    • ایرانی IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      46 3
      پاسخ
      مهلت دوماهه ؟ تو این دوماه فرزند ایشون زنده میشه ؟ یا پول دیه آماده میشه بعد اعدام میشه؟ کی به کیه؟ این همه گذشت برای چی ؟ طرف ازاد بشه دوباره روز از نو روزی از نو ، چه بی ارزش شده جون مردم.
    • IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      51 5
      پاسخ
      از فردا دیگه هیچ دانشجویی امنیت نخواهد داشت.
    • جزی IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      12 55
      پاسخ
      انسان جایزالخطاست اشتباه می کنه بخشش از بزرگانه
      • IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
        26 2
        جایزالخطاباقتل عمدفرق میکنه
      • علی IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
        17 4
        اگه داداش خودت میمرد بازم میگفتی شما رو باید اعدام کنن
      • مصطفی صدیقی مقدم IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
        12 3
        هر خطایی که قابل گذشت نیست. این قاتل اگر آزاد بشه باید آزادیش محدود باشه و توی هر محیطی نتونه آزاد بشه خلاصه باید با مردم قانونمند و متمدن فرق داشته باشه.
    • IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      6 10
      پاسخ
      آخه عزیزم اشکم درومد چقد این خانواده بزرگوار هستن خدا به این خانواده داغدیده صبر بزرگ‌ و زیبا عطا کنه روح امیرمحمد در آرامش باشه 🖤
      • امیرحسین IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
        0 0
        خداشاهده،هروقت به این دانشجوی مظلوم فکرمیکنم،تمام وجودم پرازگریه میشه.خدابه پدرومادرش صبربده انشاالله.
    • م .ص IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      20 1
      پاسخ
      اخه چرا؟؟؟ چرا به همچین آدمهایی باید فرصت داد؟؟ خواهشها قصاص کنید تا این جسارتها کمتر بشه
    • حسین IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      18 3
      پاسخ
      فردی که کشته شد فرزند ایرانه و بزرگواری و گذشت پدر مقتول دلیلی بر عدم اجرای حکم نیست و تصمیم پدرشون مبنی بر گذشت قاتل خیانتی بزرگ است در حق مردم.
      • ناشناس IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
        1 1
        البته من به بخشش پدر بزرگوار نظر نمیدم ولی چرا چرتو پرت میگید ...تمام قاتل ها هم متاسفانه ، فرزندان ایرانند که در اثر تربیت بد والدین و رها کردن آنها در ۱۷ سالگی به بعد، باعث این فجایع می‌شوند!! البته دولت ها هم با بها ندادن به جوانان و مردان تحصیل نکرده، در بزهکاری آنها دستشان مثل والدین ، آلوده است!! و نکته ی آخر : فرزند کمتر ، تربیت بهتر
    • IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      7 16
      پاسخ
      آفرین بر پدر بزرگوار خداوند اجرتان بدهد
    • IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      5 9
      پاسخ
      قصاص حق اولیا دم است گذشت از آن کار بزرگی است ازجهت جنبه عمومی جرم چند سالی قاتلین در حبس خواهند بود لکن بعد از آزادی می توانند بواسطه فرصت دوباره حیات تشکیل خانواده داده انسانهای مفیدی برای جامعه باشند این خانواده کار بسیار بزرگی کردند احرش را خواهند دید.
    • IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      20 1
      پاسخ
      باعث هار تر شدن اراذل و اوباش و سارقین می شود .
    • امیر IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      27 0
      پاسخ
      ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان!!! امیدوارم پای مسائل مالی در میان نبوده باشه! طرف با قساوت تمام و نامردی یک جوان را در غربت با ضربات بی رحمانه چاقو از پا در آورده! آیا این گذشت باعث اصلاح او خواهد شد یا هارتر می شود!!!
    • IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      19 1
      پاسخ
      نباید اینکارو میکرد جزای چنین حیواناتی اعدام هست فقط
    • ناشناس IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      19 0
      پاسخ
      رحم کردن به قاتل بی‌رحم اشتباه محض جنایت در حق بقیه دانشجوها است. کسی بدون دلیل بچه‌ای رو بکشه بعد ببخشنش.
    • مهدی IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      4 4
      پاسخ
      مردم ساده اند و احساسی حرف و تصمیم می گیرند بدون بررسی ریشه این جرمها واینکه اگر مشکلات اقتصادی نبود این خسارات هم نبود..
    • داداشی IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      11 0
      پاسخ
      من نمیدونم همه دور خانواده مقتول را میگیرند و انها را در موقعیت بدی قرار میدن رضایت بدهد ولی یکبار خودشون را جای مقتول یا خانواده ان قرار دادن ... اصلأ چرا باید برا یه قاتل نامرد رضایت گرفت. بی .... مخل قانون ونظم چرانباید اعدام بشن مطمئن باشید به محض ازادی دوباره راه خلاف را پیش میگیرند.
    • سعید IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      14 0
      پاسخ
      این و هرکس دیگه مثل این قاتل باید اعدام بشن ،گذشت کردن از همچین آدم ها یعنی بازی با جون افراد دیگه ،چون این بیاد بیرون دوباره همون کار رو تکرار میکنه مخصوصا الان که یکی رو به قتل رسونده نفر دوم براش راحت تره
    • محمد IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      12 0
      پاسخ
      قاتل باید اعدام بشه، برگشتش به اجتماع خطرنامه
    • IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      5 0
      پاسخ
      این قصاص باید انجام شود به روحش قسمتون میدیم ملت ایران با کشته شدن این جوان در سوگ نشستند قصاص کنی
    • محسن IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 5
      پاسخ
      سلام چرا یهویی بر آشفته می شوید شاید بعد از این قضایا قاتل توبه کرده باشد و دست از اون شرارت های نا پخته خام جوانی بردارد و همین آدم با حمایت جامعه و دولت آدم بزرگی برای جامعه بشه و بوده آدم های زیادی مثل این که بعدا جان بسیاری از نجات داده ویا از این مملکت دفاع کرده همیشه قضیه منفی را در نظر نگیرید
    • دی جی IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      6 0
      پاسخ
      بخدا که ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم باشد بر گوسفندان اینها که به این راحتی بخاطر یک گوشی یا لب‌تاپ آدم میکشن باید اعدام شوند تا درس عبرتی باشه برای بقیه اگر امروز رضایت دادین فردا منتظر مرگ فرزند همسایه باشید که به دست همین جانوران کشته میشه
    • بیننده IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      1 2
      پاسخ
      چه پدر بزرگواری
    • IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      4 0
      پاسخ
      چرا مگر اون بدبخت خدا برای او قاتل تعین کرده بود که بقتل برسد اشتباه باید این آقا چون دست اون از دنیا کوتاه کرده بقتل برسد به نظر من درحق اون بدبخت جفا شده تمام آرزو وخوشی او را برد زیر خاک پس باید این قاتل تمام خوشی ‌وگردن کلفتی ببرد زیر خاک متاسفانه بخاطر تمجید ‌تعریف از بازماندگان تن در می دهند روح آن مرحوم هم راضی نیست
    • علی IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      2 0
      پاسخ
      نظر دادستان چیست؟
    • علیرضا IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      4 0
      پاسخ
      به نظر من اشتباه کرد.بخشش برای کسیه که توی عصبانیت لحظه ای و اتفاق کسیو کشته نه دزد و سارقی که به عمد و انگیزه قبلی اینکارو کرده.بخشید که باد بیرون یکی دیگرو بکشه.واقعا متاسفم برای اولیای دم
    • 😌 IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      8 0
      پاسخ
      واقعا تاسف آوره گذشت چی طرف زده پسرشو از قصد کشته چرا بایدگذشت کرد فردا میاد بیرون دوباره دست به این کار میزنه
    • IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      8 0
      پاسخ
      اگر به خاطر این مثلا گذشت زورگیر و جنایتکار دیگه ای به خودش اجازه تعرض به جوونای مردم رو بده،گناهش گردن این اولیای دم هم هست.
    • پری IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      5 0
      پاسخ
      باید گذشت نمی کرد تا درس عبرتی باشد برای دیگران نباید از حق قانونی خود می کذشت
    • عماد IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      4 0
      پاسخ
      به خون پسرشان خیانت کردن
    • گل افروزجعفریان IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      1 2
      پاسخ
      درود خدا بر دل پر مهر این پدر بزرگوار خداوند روح پسر مرحومت را درآرامشی زیبا ناشی از نور گذشت شما پدرعزیز قرار می‌دهد شادباش پدرجان که زیباترین کار دنیا را انجام دادی و شرمنده باد قاتل بی رحم پسرت خدا امثال قاتلهارا در شکم مادر ازبین ببرد الهی
    • م IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 2
      پاسخ
      قاتل با این گذشت اگر انسان باشد تا اخر عمر با عذاب وجدان زندگی میکند درود به چنین انسانهای شایسته روح پسرت در ارامش باشد انشاالله
    • احسان IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      7 0
      پاسخ
      اون قاتل آشغالی که به خاطر گوشی موبایل آدم میکشی باید حتما اعدام بشه اصلا نباید از خانواده مقتول اجازه بگیرن این شده درد جامعه ما چند وقت پیشم در اسلامشهر ی راننده حیوان صفت به خاطر موبایل خانم الهه حسین نژاد رو به قتل رساند هم قانون هم فراجا ضعیف عمل میکنن
    • IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      5 0
      پاسخ
      مناسفم گذشت برای قاتلینی است که قتلها بدون نیت وغیرعمداست شما با اینکاربه تمام‌جامعه بشریت پشت کرده و انگار خون ونفس فرزندت ارزشی نداره بیادت بیار اون زمان که فرزندت درد زیادی روکشیده هرگز رضایت نمیدادی این بخشش اصلا بزرگواری نیست
    • پری IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      3 0
      پاسخ
      نباید از حق قانونی خود گذشت می کرد زیرا آب تلخ هرگز شیرین نمی شود واین افراد که این جنایت را انجام می دهند درست نمی شوند از شالوده خرابن
    • محمود IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      3 1
      پاسخ
      اصلا نباید گذشت میکرد
    • IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام ..کسانی که در معنی آیه ۱۷۷ سوره بقره تدبر کنن ...متوجه میشن که خداوند برای انسان تکلیف رو روشن کرده .....پدر این خانواده این حق رو داره که قاتل رو ببخشه ...و نباید مورد مواخذه قرار بگیره ..خداوند روح فرزندشون رو به خاطر عفو مورد رحمت خاص قراربده
    • علی IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      3 0
      پاسخ
      اشتباه نکنیم این گذشت اسمش بزرگواری و مردانگی نیست بلکه ظلم به مردم جامعه و تضییع حقوق افراد جامعه است. این موضوع فقط یک مسیله شخصی نیست بلکه جنبه عمومی دارد. این سارقان وحشی و حیوان صفت نه تنها جان یک جوان را با بی رحمی و سنگدلی گرفتند، بلکه احساس و احساس امنیت 20 میلیونی تهرانی را جریحه دار کردند. رحم براین حیوان صفتان نه تنها باعث لوث شدن قانون میشود بلکه اراذل و اوباش و دزدها را جری تر مینماید. به نظر من گذشت در این مورد اشتباه محض است.
    • س . ش IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      1 0
      پاسخ
      مهلت دوماهه برای چه کاری داده؟
    • IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      1 0
      پاسخ
      خداروح پسرشون راشادکنه وبخشش ویژه،چه بزرگوارانه از این موجود نادان وبیرحم گذشتند!!!
    • زهرا IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      این پدر حق داره قصاص بخواد ،ولی بعضی ادما خیلی بزرگن و میتونن گذشت کنند که واقعا کار هرکسی نیست
    • IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      1 0
      پاسخ
      اینکه بخشش انجام دادند واقعا پدر حق اینکارو داشتند و بزرگواری کردند.اما کاش این مرد هم واقعا دست از کاراش برداره.اون روزی که این خبر را شنیدم یه لحظه تصور کردم این اتفاق اگه برای پسرم خودم می افتاد ...
    • مهدی IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      اقایون لطفا گونده گویی نکنید ..گفته فرصت دوماهه یعنی تو این دوماه ..یعنی دوماه دیگه ممکنه باز حکم قصاص جاری بشه ..در ضمن خانواده مقتول بگذره قوه قضاییه نمیگذره و قانون خودشو بعد داره ...خالا همه کاسه داغ تر از شدن
    • امیر IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      2 0
      پاسخ
      ۲ ماه فرصت داده چیکار کنه ؟ اصلا گیرم رضایت دادن و دوباره اون شخص ازاد بشه و همون کار تکرار کنه شما که گذشت کردی شریک جرمش هستی
    • فرشاد میرزایی IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      3 0
      پاسخ
      نباید به کفتارهای پلید و قسی القلب فرصت دوباره ای برای ادامه حیات داد
    • فاطمه IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      1 0
      پاسخ
      به نظرم اشتباهه این تصمیم. باعث میشه وحشی هایی که از این غلط ها بکنن. روز به روز بیشتر و نترس تر شوند. هر اشتباهی. تاوانی داره
    • منوچهرشرافت IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ترحم برپلنگ تیزدندان ستمکاری بودبرگوسفندان گذشت ازقصاص قاتل نیکی وصواب نیست بلکه کمک به جنایتکاران دیگروتشویق به خشونت است
    • M.r.p IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      بخشش کارهرفردی نیست...دل بزرگ میخاد
    • IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      اشتباه بود ... باید حکم قصاص قاتل و دزدی که بخاطر لب تاپ دانشجو میکشد اجرا شود
    • علی طالبی IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      جهت جلوگیری از تکرار چنینی حوادثی بهتر است قانون اجرا شود
    • مهرداد IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      بزرگترین اشتباه زندگشون بخشش قاتل پسرشون هست.
    • علی IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      درود صد آفرین هزاران رحمت برروح اون دانشجو چه دل بزرگی دارن ایول کمال انسانیت
    • احمدرضایی پور IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      باسلام از نظر رأفت اسلامی پسندیده میباشد ولی در شرایط فعلی جامعه بزرگترین اشتباه است چون که شخصی که در اینده احتمال مفید بودنش زیاد بود به ناحق ازدنیا رفته ودو نفر لابالی را به حیات در جامعه برگشت داده که راه را برای امثالهم هموار میکند و....
    • هدیه IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      چقدر این خانواده بزرگوارند بخشش دل بزرگ میخواد
    • داود IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      مهلت دوماهه برای دیه واقعا متاسفم حیف این ملت که چقدر حرص خوردن وثانیه شماری کردن برای این اعدام که بتوانن این نامرد را از روی زمین بردارن
    • سهیل IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      برا قاتل امیرمحمد از این به بعدقتل عادی میشه دزدی که جای خود دارد
    • IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      همین جوری هم امنیت نداریم همین مونده بود قاتل ها رو عفو کنید بخدا دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه
    • مرتضی IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خبر ناقصه
    • IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      کار بسیار خوبی کرد این پدرعزیز اجر این پدرگرامی باخد ای مهربان
    • IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      چرا کاربرها اینطور فکر می‌کنند که پدرمقتول از حق خودش گذشت؟همش که ما آدمها نباید درصدد انتقامجویی باشیم چرا یادت نگرفتیم عفو وبخشی دروجود مان باشه بخدا فقط یکم رحم ومروت داشته باشیم خدا به ماهم کمک میکنه به امید آن روز که همه باهم مهربان باشیم و دست هم رو بگیرم
    • IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      از خدا اجر بگیرن روح جوانان شاد
    • سمنانی IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      احتمالا از لحاظ جنبه عمومی حبس طولانی بخوره

