ماجرای تنها مسجدی که در غزه، توسط اسرائیل هدف قرار نگرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در صحنهای تأثیرگذار که دلهای مردم نوار غزه را زنده کرد، مسجد توحید، واقع در اردوگاه آوارگان «شاطیء» در غرب شهر غزه در شمال نوار غزه، پس از ماهها تعطیلی به دلیل بمباران ویرانگر اسرائیل، درهای خود را بازگشایی کرد.
این مسجد نمادی از پایداری در بخش غربی غزه به شمار میآید و تنها مسجدی بود که توسط نیروهای اشغالگر هدف قرار نگرفت و همچنان پا بر جا مانده و شاهد رنج و پایداری مردم این منطقه بوده است.
الجزیره در این خصوص نوشت: امروز، بار دیگر در این مسجد صدای اذان شنیده شد و نوید بازگشت زندگی به این مکان را داد.دوربین الجزیره لحظه ورود یک شهروند فلسطینی به مسجد را ثبت کرد که به نشانه شکرگزاری از خداوند به خاطر بازگشایی آن، سجده شکر به جا آورد.او گفت: «بارها آواره شدهام و این مسجد مثل خانه من بود».
این شهروند فلسطینی تأکید کرد که باورش نمیشود با وجود جنگ وحشیانهای که همه چیز را در نوار غزه هدف قرار داد، این مسجد پابرجا مانده باشد. یکی از نمازگزاران مسجد، حضور دوباره خود در مسجد را مانند بازگشت روح به بدنش توصیف کرد و گفت: خداوند به این مسجد اجازه داده است تا در میان شرایط سختی که مردم غزه از آن رنج میبرند، باز شود تا رنج آنها را در دو سال گذشته کاهش دهد. مؤذن مسجد نیز تأکید کرد که خداوند ساکنان اردوگاه را با حفظ این مسجد مورد لطف قرار داده است. وی از خداوند آرامش و امنیت را برای مردم غزه خواستار شد.
این شهروند فلسطینی اظهار کرد: با وجود مقاومبودن مسجد، این مسجد در اثر بمباران اسرائیل به شدت آسیب دیده است، به لطف ساکنان اردوگاه و با دستیابی به آتشبس، ما توانستیم مسجد را دوباره تمیز کنیم تا نمازگزاران بتوانند شعائر دینی و عبادی خود را در آنجا، به جا بیاورند.
