  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۷

دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری در روز پنج شنبه دور کار شدند

شهرکرد- فعالیت دستگاه‌های اجرایی چهارمحال وبختیاری در روز پنج شنبه دور کاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با عنایت به اعلام معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری، با موضوع تغییر ساعات کاری ادارات، بدینوسیله ساعات اداری دستگاه‌های اجرایی استان در نیمه دوم سال از تاریخ ۲۲ / ۰۷ / ۱۴۰۴ از روز شنبه تا چهارشنبه به شرح ذیل و روزهای پنجشنبه نیز به صورت دورکاری تعیین و ابلاغ می‌شود.

۱- ساعت اداری دستگاه‌های اجرایی ۷:۰۰ صبح تا ۱۴:۳۰،

۲- ساعت شروع به کار مدارس ابتدایی ۸:۰۰ صبح

۳- ساعت شروع به کار مدارس متوسطه ۷:۳۰ صبح

۴- ساعت شروع به کار بانک‌ها ۷:۰۰ صبح

۵- ساعت شروع به کار مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها ۸:۰۰ صبح

