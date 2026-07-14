به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی عصر سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: رویکرد سازمان بهزیستی تنها ارائه خدمات حمایتی نیست، بلکه تلاش می‌کنیم افراد تحت پوشش به سطحی از توانمندی برسند که بتوانند به عنوان شهروندانی مؤثر و مستقل در جامعه نقش‌آفرینی کنند و کیفیت زندگی آنان ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های بهزیستی بر پایه کار تیمی، حضور میدانی و تصمیم‌گیری مبتنی بر تخصص دنبال می‌شود، افزود: برنامه‌های این سازمان باید به نتایج ملموس منجر شود تا اعتماد عمومی نسبت به بهزیستی افزایش یابد، زیرا بدون اعتماد مردم، اجرای موفق برنامه‌های اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیرکل بهزیستی مازندران، محله‌محوری را از مهم‌ترین سیاست‌های این سازمان برشمرد و گفت: در حال حاضر ۱۲۵ محله در سراسر استان، از گلوگاه تا رامسر، برای اجرای برنامه‌های توانمندسازی، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش استقلال خانواده‌های هدف شناسایی شده است.

رحمانی ادامه داد: در قالب این طرح، خدمات بهزیستی از فضای اداری به متن زندگی مردم منتقل شده و رؤسای ادارات بهزیستی شهرستان‌ها و مراکز مثبت زندگی به عنوان مدیران محلی، مسئولیت هماهنگی و اجرای برنامه‌ها را بر عهده دارند تا از ظرفیت‌های مردمی و محلی برای حل مسائل اجتماعی استفاده شود.

وی با اشاره به برنامه‌های اشتغال‌زایی سازمان گفت: پیش از پرداخت تسهیلات، آمادگی شغلی متقاضیان به‌صورت تخصصی ارزیابی می‌شود تا اشتغال ایجاد شده پایدار باشد و منابع به شکل مؤثر هزینه شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران از ایجاد سه هزار و ۳۲۵ فرصت شغلی از طریق طرح‌های خوداشتغالی و کارفرمایی در سال گذشته خبر داد و افزود: از این تعداد، ۹۱۶ نفر مرد و ۲ هزار و ۴۰۹ نفر زن از تسهیلات اشتغال بهره‌مند شدند و استان موفق شد بیش از ۱۱۶ درصد تعهد اشتغال خود را محقق کند.

رحمانی از توسعه شبکه همیاران محله و گسترش مشارکت‌های مردمی نیز خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت گروه‌های همیار سلامت روان، زنان سرپرست خانوار، خیران، دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد تا شبکه حمایت‌های اجتماعی در استان تقویت شود.

وی با اشاره به حرکت به سمت هوشمندسازی خدمات بهزیستی افزود: پرداخت مستمری مددجویان و یارانه مراکز به صورت متمرکز و الکترونیکی انجام می‌شود و توسعه خدمات غیرحضوری و سامانه‌های هوشمند از برنامه‌های اصلی سازمان است.

مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین از به رسمیت شناخته شدن کارت معلولیت در دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد و گفت: با دستور استاندار مازندران، کارت معلولیت به عنوان مدرک معتبر شناسایی افراد دارای معلولیت پذیرفته شده و هیچ دستگاه اجرایی حق مطالبه مدارک جایگزین از این افراد را ندارد.

رحمانی توسعه برنامه‌های پیشگیری را از دیگر اولویت‌های بهزیستی برشمرد و اظهار کرد: گسترش آموزش‌های عمومی، ارتقای سلامت روان، آموزش مهارت‌های زندگی، پیشگیری از اعتیاد و معلولیت، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و توسعه کارآفرینی با هدف افزایش استقلال اقتصادی جامعه هدف دنبال می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در موفقیت برنامه‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: همکاری و هم‌افزایی با رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، خیران و سایر نهادهای اجتماعی، لازمه تحقق اهداف بهزیستی و افزایش اثربخشی خدمات در سطح استان است.