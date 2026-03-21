پوشش خدمات توانبخشی افراد دارای سندروم داون در مازندران

رقیه رحمانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای این نهاد در حوزه حمایت از افراد دارای سندروم داون اظهار کرد: مجموعه بهزیستی استان با تکیه بر ظرفیت مراکز تخصصی و حضور نیروهای حرفهای، خدمات مستمر و هدفمندی را به این گروه ارائه میدهد.
وی افزود: هماکنون ۱۳ مرکز رشدی-هوشی به همراه یک مرکز روزانه غیردولتی در زمینه توانبخشی آموزشی تلفیقی، خدماتی نظیر کاردرمانی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی، آموزش مهارتهای فردی و اجتماعی و همچنین مشاورههای تخصصی را به گروههای سنی مختلف ارائه میکنند.
مدیرکل بهزیستی مازندران با تأکید بر رویکرد توانمندسازی خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی این خدمات، افزایش سطح استقلال فردی، تقویت اعتمادبهنفس و فراهمسازی زمینه حضور فعال این افراد در جامعه است.
رحمانی با اشاره به اهمیت نقش خانوادهها در این فرآیند گفت: ارائه آموزشهای لازم به والدین و مشاورههای تخصصی، از جمله اقداماتی است که بهزیستی برای همراهسازی خانوادهها در مسیر توانبخشی دنبال میکند.
وی ادامه داد: در کنار خدمات تخصصی، حمایتهای مالی و معیشتی، کمکهزینههای توانبخشی و پیگیری بیمه خدمات نیز انجام میشود تا دغدغههای اقتصادی خانوادهها کاهش یابد.
رحمانی همچنین به برنامههای اجتماعیسازی اشاره کرد و افزود: ایجاد فرصت حضور افراد دارای سندروم داون در فعالیتهای فرهنگی، هنری و مهارتی، نقش مؤثری در شکوفایی توانمندیها و افزایش تعامل اجتماعی آنان دارد.
وی در پایان تأکید کرد: بهزیستی مازندران با رویکردی جامع، مسیر حمایت و توانمندسازی این افراد را دنبال میکند و در این مسیر از مشارکت سایر نهادها و خیرین استقبال میکند.
