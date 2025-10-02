به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی در آیین افتتاحیه نمایشگاه «گنجینه‌های نقره‌ای استان همدان» با شعار «تار و پود تجربه در طرح ملی کارآفرینی سالمندان» حضور یافت و به ایراد سخنانی راهبردی درباره جایگاه سالمندان در توسعه کشور و ضرورت توجه به «اقتصاد نقره‌ای» پرداخت.

سید جواد حسینی در این مراسم با ابراز خرسندی از میزبانی همدان در آیینی برای پاسداشت منزلت و ظرفیت سالمندان، اظهار داشت: موضوع اقتصاد سالمندی یا همان اقتصاد نقره‌ای آنقدر مهم است که باید به آن پرداخته شود.

وی با تأکید بر اینکه «امید به زندگی» مهم‌ترین شاخص سلامت جوامع است، گفت: امید به زندگی در ایران امروز به حدود ۷۶ سال رسیده و این نشان می‌دهد که سالمندان ما توانسته‌اند سبک زندگی سالمی را تجربه کنند.

حسینی افزود: سالمندی یک پدیده دو لبه است؛ می‌تواند فرصتی بی‌بدیل برای جامعه باشد و می‌تواند به تهدیدی جدی بدل شود. این امر به استراتژی ما بستگی دارد؛ اینکه نگاه‌مان به سالمندی، نگاه فرصت‌آفرین یا بحران‌زا باشد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ژاپن، خاطرنشان کرد: در ژاپن ۲۹ درصد جمعیت سالمند هستند اما ۹۰ درصد هزینه‌های سلامت سالمندان بالای ۷۰ سال توسط دولت تأمین می‌شود. این یعنی مدیریت درست و رویکرد فرصت‌محور به پدیده سالمندی.

هشدار درباره سرعت بالای سالمندی در ایران

معاون وزیر رفاه با هشدار نسبت به سرعت بالای حرکت ایران به سمت سالمندی گفت: اکنون ۱۲ درصد جمعیت ایران سالمند هستند، اما به‌زودی وارد مرحله «کشور سالمند» می‌شویم و در سال‌های آینده حتی وارد فاز «شدیداً سالخورده» خواهیم شد.

وی تأکید کرد: متأسفانه در جامعه ایران هنوز پدیده سالمندی به‌عنوان یک مسئله اجتماعی جدی شناخته نشده و ما دچار نوعی «گسل شناختی» هستیم. این گسل اگر به رسمیت شناخته نشود، به بحران بدل می‌شود.

تأکید بر اقتصاد نقره‌ای به عنوان موتور توسعه

حسینی در تشریح «اقتصاد نقره‌ای» گفت: اقتصاد نقره‌ای یک عامل بسیار جدی و پایدار برای توسعه و پیشرفت جامعه است. از دو منظر می‌توان به آن نگاه کرد؛ نخست سالمندان فعال و بازنشستگان که با انتقال تجربه می‌توانند به توسعه جامعه کمک کنند و دوم ایجاد مشاغل پیرامون سالمندان که سریع‌ترین و فراگیرترین زمینه برای ایجاد اشتغال جوانان است.

همدان؛ دبیرخانه ملی اقتصاد نقره‌ای

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به جایگاه ویژه همدان اعلام کرد: همدان از نخستین شهرهای دوستدار سالمند در کشور بوده و اکنون دبیرخانه ملی «اقتصاد نقره‌ای و مشاغل پیرامون سالمندان» به این استان سپرده شده است.

حسینی با اشاره به طرح‌های پیشنهادی در همدان گفت: ایده‌هایی مانند ایجاد دهکده سالمندان، اگر در چارچوب علمی و ملی بررسی شود، می‌تواند در شورای سالمندان استان مطرح و به اجرا برسد.

وی در پایان با تقدیر از برگزارکنندگان نمایشگاه «گنجینه‌های نقره‌ای» تأکید کرد: سالمندان ستون‌های هویت، وفاق و همگرایی جامعه‌اند و در اقتصاد نقره‌ای می‌توانند موتور توسعه پایدار باشند.