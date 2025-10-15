به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی پروژه، فیلم کوتاه «تمارض» به نویسندگی و کارگردانی پیام اینالویی و تهیهکنندگی مشترک پیام اینالویی و پویا اینالویی آماده نمایش شد.
این فیلم درامی اجتماعی است که داستان پیرمردی سرزنده اما به فراموشیسپردهشده را روایت میکند؛ مردی که از سوی اطرافیان نادیده گرفته میشود و دیگر دیده نمیشود.
در این فیلم، اسماعیل محرابی، شقایق تنگستانی و پیام اینالویی نقشهای اصلی را ایفا کردهاند. سجاد میرسعید، آیدا افقی و سهراب کولیوند از دیگر بازیگران و همچنین مسیحا گنجیفر و باران بهرامی نیز بهعنوان بازیگران خردسال حضور دارند.
فیلم کوتاه «تمارض» به بخش مسابقه چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران راه یافته است.
سایر عوامل فیلم کوتاه «تمارض» عبارتند از یوسف وجداندوست مجری طرح، ابوالفضل نباتی مدیر فیلمبرداری، فرامرز وجداندوست برنامهریز و دستیار اول کارگردان، مهدی یگانه مدیر صدابرداری، رویا ذوالفقاری طراح لباس، فرهاد احمدی طراح صحنه، نگین دراج طراح چهرهپردازی، یاسر نظری مدیر تولید، سمیرا مسلمی منشی صحنه، سعید احدی دستیار اول فیلمبردار، میلاد قناتی نورپرداز، رز ارغوان عکاس، سهراب کولیوند مدیر تدارکات و پریا بیگدلی مشاور امور رسانه و اطلاعرسانی.
