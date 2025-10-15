به گزارش خبرگزاری مهر، ملیحه ملک زاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بیست‌وهفتمین دوره جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فرهاد فلاح به‌عنوان رئیس جشنواره منصوب شد.

وی افزود: بیست‌وهفتمین دوره جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری با هدف ترویج فرهنگ قصه‌گویی، حفظ ارزش‌های تربیتی و اخلاقی و ایجاد بستر خلاقیت و سرگرمی برای کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود و این انتصاب با هدف هدایت برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای جشنواره در سطح استان صورت گرفته است.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل گفت: برای برگزاری این جشنواره بعناون یکی از بهترین و خاطره‌انگیزترین جشنواره‌های قصه‌گویی، تشکیل کمیته‌های اجرایی، برگزاری منظم جلسات، نظارت بر فرآیند اجرایی و تعامل با دستگاه‌ها و رسانه‌ها بر عهده رئیس جشنواره استانی قرار دارد.

ملک زاده ادامه داد: همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه‌ها، دعوت هدفمند خانواده‌ها، همکاری نزدیک با مدارس و کودکستان‌ها و هماهنگی با دبیرخانه دائمی جشنواره در یزد از دیگر رویکردهای اصلی برنامه‌ریزی این دوره در استان خواهد بود.

گفتنی است، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل در ۲۶ دوره گذشته جشنواره حضوری فعال داشته و با معرفی برگزیدگان به مرحله کشوری، موفق به کسب رتبه‌های مختلف و برتر شده و همواره یکی از استان‌های پیشرو در عرصه قصه‌گویی کشور بوده است.