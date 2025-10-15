به گزارش خبرنگار مهر، عباس رحیمی صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از سرمایه‌گذاری ۷۰ میلیارد تومانی برای توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی این استان خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی گفت: اطمینان از کیفیت کالاها، چه در سطح ملی و چه در سطح استانی، اولویت جدی سازمان استاندارد است. ما در سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم تا با توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی، خصوصاً در استان مازندران و بنادر شمالی کشور، کنترل کیفی دقیق‌تری را بر واردات و صادرات داشته باشیم.

رحیمی افزود: در اردیبهشت‌ماه امسال، اعتباراتی برای توسعه آزمایشگاه مصالح ساختمانی، آزمایشگاه متالورژی در نوشهر، و آزمایشگاه آنالیز مواد غذایی اختصاص داده شد. آزمایشگاه مواد غذایی که از روز شنبه فعالیت خود را آغاز می‌کند، نقش مهمی در کنترل سلامت واردات و صادرات مواد غذایی در بنادر شمالی ایفا خواهد کرد.

مدیرکل استاندارد مازندران همچنین گفت: حدود ۸۰ درصد مبادلات بنادر شمال کشور از طریق پنج بندر اصلی استان مازندران انجام می‌شود. به همین دلیل، حضور آزمایشگاه‌های استاندارد در این مناطق برای تضمین سلامت کالاها و حفظ استانداردهای بین‌المللی ضروری است.

وی با تاکید بر اهمیت رعایت تاریخ انقضا و شرایط نگهداری محصولات غذایی، اظهار داشت: ضمانت استاندارد یعنی اینکه کیفیت یک محصول از روز تولید تا پایان تاریخ مصرف باید حفظ شود. اگر در آخرین روز انقضا نمونه‌برداری شود، باید همان ویژگی‌های کیفی روز نخست را داشته باشد. این موضوع از الزامات استاندارد است.

رحیمی در پایان با اشاره به شعار سال سازمان جهانی استاندارد گفت: استانداردسازی، تنها یک مسئله محلی نیست؛ بلکه در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و هماهنگی با ۱۷ هدف جهانی توسعه، نقش حیاتی ایفا می‌کند. مازندران نیز به عنوان یکی از استان‌های مهم کشور، در این مسیر با جدیت گام برمی‌دارد.