آغاز طرح شناسایی و به‌کارگیری بازرسان مردمی تعزیرات حکومتی

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، از آغاز طرح شناسایی و به‌کارگیری بازرسان مردمی با استفاده از معتمدین محلی و افراد خیرخواه در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در همایش سراسری مدیران تعزیرات حکومتی کشور در مشهد مقدس، با اشاره به رسالت اصلی این سازمان در پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی، گفت: وظیفه اصلی سازمان تعزیرات حکومتی حفظ بازار و صیانت از حقوق مردم است و با وجود محدودیت‌های صلاحیتی و امکانات، باید با تمام توان برای تأمین توقعات مردم گام برداریم.

وی با تأکید بر رویکرد جدید سازمان در برخورد با تخلفات افزود: امیدبخشی همراه با قاطعیت در رسیدگی، با نگاه مجازات‌زدایی مبتنی بر آموزه‌های دینی و بازدارندگی، سیاست اجرایی ماست و در عین حال، مردم باید حضور سازمان تعزیرات را در کنار خودشان احساس کنند.

فرهادی حضور میدانی تعزیرات را ضامن آرامش بازار دانست و گفت: این حضور باید به گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی قانون‌مدار احساس امنیت کنند و بر همین اساس از امروز شناسایی و به‌کارگیری بازرسان مردمی با استفاده از معتمدین محلی و افراد خیرخواه در سراسر کشور آغاز می‌شود.

گفتنی است؛ در این همایش، رئیس دیوان عدالت اداری، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، معاونان، مدیران کل ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی نیز حضور داشتند.

