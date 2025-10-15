به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت‌الله محسن حیدری صبح امروز چهارشنبه با حضور در اداره کل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به آموزه‌های قرآنی و روایی، تفاوت میان حدود و تعزیرات را تبیین کرد و فعالیت کارکنان تعزیرات حکومتی را با وجود کمبود نیرو و امکانات، مصداقی از کار جهادی دانست.

آیت‌الله حیدری با تأکید بر نقش تعزیرات در حفظ سلامت اقتصادی کشور گفت: شما در خط مقدم مقابله با مفاسد اقتصادی هستید و فداکاری شما در این مسیر، شایسته قدردانی است.

وی، قاچاق کالا را «سم مهلک اقتصاد» توصیف کرد و افزود: باید با قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان‌یافته برخورد قاطعانه صورت گیرد، اما در عین حال، نسبت به افراد بی‌بضاعت و کم‌درآمد، نگاه حمایتی و همراه با رأفت داشته باشیم.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص عدالت اقتصادی، از کارکنان تعزیرات خواست تا در رسیدگی به پرونده‌ها، میان متخلفان خرد و دانه‌درشت‌ها تفکیک قائل شوند.

وی همچنین پیشنهاد داد برای تقویت نظارت بر بازار، از ظرفیت نیروهای بسیج در کنار دستگاه‌های نظارتی استفاده شود.

در ادامه این دیدار، مهدی طیبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان، گزارشی از عملکرد این اداره ارائه داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۱۳ هزار و ۱۰۰ فقره پرونده در حوزه‌های مختلف رسیدگی شده است.

وی افزود: تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک نهاد شبه‌قضایی، با استناد به گزارش‌های ضابطان و در همکاری با سایر دستگاه‌ها، در گشت‌های مشترک حضور فعال دارد و با متخلفان برخورد قانونی می‌کند.