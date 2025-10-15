راه اندازی ۳۲ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی ویژه مددجویان رودخانه

به گزارش خبرگزاری مهر، امید تاجیک، رئیس کمیته امداد بخش رودخانه در شهرستان رودان با اعلام این خبر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون، در راستای توانمند سازی و خودکفایی خانواده‌های نیازمند و با حمایت کمیته امداد، تعداد ۳۲ واحد نیروگاه خورشیدی ۵ کیلو واتی مددجویان تحت حمایت این نهاد در بخش رودخانه راه اندازی شده است.

تاجیک افزود: برای راه اندازی این تعداد نیروگاه خورشیدی خانگی، بالغ بر چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است که این مبلغ با کارسازی کمیته امداد و همکاری بانک رسالت در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه بلند مدت به متقاضیان پرداخت شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه این طرح‌ها با هدف ایجاد درآمد مستمر برای اقشار کم درآمد جامعه و همچنین کمک به تأمین برق پایدار کشور توسط کمیته امداد اجرا می‌شود، بیان کرد: تسهیلات پرداختی این طرح‌ها به مددجویان بدون ارائه ضمانت و با اقساط بلند مدت ۷ ساله است و از محل درآمد حاصل از فروش برق تولید شده نیروگاه‌های خانگی اقساط وام‌ها پرداخت می‌شود و همچنین در سال اول بهره برداری از طرح، با توجه به قیمت جدید خرید تضمینی برق توسط وزارت نیرو؛ درآمد آن ماهانه حدود ۴ میلیون تومان خواهد بود.



رئیس کمیته امداد رودخانه شهرستان رودان در پایان با اشاره به اینکه بخش رودخانه در استان جزء مناطق پیشتاز در اجرای نیروگاه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی است، یاد آور شد: از زمان آغاز این طرح در سال ۱۴۰۱ تا کنون بیش از ۱۵۰ طرح نیروگاه خورشیدی خانگی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) بخش رودخانه احداث شده است و از همکاری بانک رسالت استان هرمزگان و بانک ملی شعبه رودان بدلیل همکاری مطلوب، تسریع و تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات به مددجویان تقدیر و تشکر می‌نمائیم.