به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مؤسسه بهمن سبز، حسام‌الدین سروری کنترل‌چی سینما بهمن تهران، با یافتن و بازگرداندن کیفی حاوی مقادیر قابل‌توجهی وجه نقد به ارزش حدود یک میلیارد تومان به صاحبش، نمونه‌ای از امانت‌داری، مسئولیت‌پذیری و تعهد را به نمایش گذاشت.

این رویداد روز سه‌شنبه و هم‌زمان با یکی از سانس‌های شلوغ نمایش فیلم سینمایی «مرد عینکی» در سینما بهمن تهران رخ داد و یکی از تماشاگران پس از تماشای فیلم، کیف خود را که حاوی مقادیر زیادی دلار و یورو بود در سالن جا گذاشت.

کنترل‌چی جوان سینما بهمن تهران گفت: در پایان سانس، هنگام بررسی سالن، کیف را میان صندلی‌ها دیدم. برای یافتن شماره تماس آن را باز کردم اما وقتی متوجه شدم پر از پول است، بلافاصله موضوع را به مدیر سینما اطلاع دادم تا صاحبش شناسایی شود. برای من مهم‌تر از هر چیز، آرامش و رضایت تماشاگران است. وقتی کیف را دیدم، تنها فکرم نگرانی صاحبش بود، نه ارزش مالی آن. انجام چنین کاری وظیفه انسانی من است، همان‌طور که بارها اتفاقات مشابهی رخ داده و ما امانت‌ها را به صاحبانشان برگردانده‌ایم.

حمید بهرام‌فرد مدیر امور سینمایی بهمن سبز استان تهران نیز در واکنش به این اقدام شایسته بیان کرد: قهرمان‌های گمنامی در سینما حضور دارند که هیچ‌گاه قدر و اندازه واقعی آن‌ها دیده نمی‌شود. واقعیت این است که سینما به شیفتگان درونش زنده است و چهره‌های مشهور سر سفره خدمت و حمایت کسانی نشسته‌اند که روز و شب‌هایشان را فدای سینما کرده‌اند. اقدام آقای سروری نمونه‌ای از همین عشق و صداقت است و از او به‌خاطر این رفتار ارزشمند، قدردانی می‌کنیم.

این اقدام انسانی بار دیگر یادآور جایگاه ارزشمند کارکنان صادق و گمنامی است که با تعهد و اخلاق، چراغ سینما را روشن نگه می‌دارند.