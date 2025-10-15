غرق شدن قایق مهاجران در نزدیکی جزیره یونان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، نجات یافتگان برای کمکهای اولیه به جزیره منتقل شدند. ملیت آنها هنوز مشخص نشده است.
یونان از سال ۲۰۱۵ نقطه ورود کلیدی مهاجران غیرقانونی و پناهندگان به اتحادیه اروپا بوده است و از آن زمان تاکنون بیش از یک میلیون ورود ثبت شده است. متأسفانه، صدها نفر در طول این سفرها در دریا جان خود را از دست دادهاند.
دادههای منتشر شده در اوایل این ماه توسط آژانس گارد مرزی و ساحلی اروپا، فرانتکس، نشان میدهد که جریان مهاجرت نامنظم از طریق مدیترانه شرقی در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۵ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۴، ۲۲ درصد کاهش یافته است.
دادههای فرانتکس نشان میدهد که تقریباً ۳۷۲۰۰ ورود در آبهای یونان در سال جاری ثبت شده است و اکثر آنها افغانها، مصریها و سودانیها بودهاند.
