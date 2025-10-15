طرح «آلاء» با محوریت تقویت فرهنگ نماز در مدارس دخترانه قم کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه فرخنده پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز اجرای طرح تربیتی «آلاء» در مدارس متوسطه اول و دوم دخترانه استان خبر داد و گفت: این طرح با الهام از آیه شریفه «فَبِأَیِّ ءَالَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ» از سوره الرحمن طراحی شده و محور اصلی آن تقویت فرهنگ اقامه نماز در میان دانشآموزان است.
مسئول امور بانوان ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قم افزود: اجرای این طرح از ۱۵ شهریورماه با هدف فعالیت در مدارس متوسطه دخترانه استان آغاز شده و در کنار طرح «زیست عفیفانه» پیادهسازی میشود و این برنامه با تکیه بر توانمندسازی مبلغات آموزشدیده و بهرهگیری از شیوههای جذاب دعوت به نماز، در راستای نهادینه کردن فرهنگ نماز در مدارس طراحی شده است.
فرخنده تصریح کرد: نخستین دوره توانمندسازی مبلغات طرح آلاء در سالن شهید زینالدین ادارهکل تبلیغات اسلامی برگزار شد و در آن، شیوههای عملیاتی آموزشی شامل پرده متحرک معارف نماز، کارتهای آموزشی متنوع و روش اجرای فعالیتها در مقاطع مختلف تحصیلی به مبلغات آموزش داده شد.
مسئول امور بانوان ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به تأکید وزیر آموزش و پرورش بر اهمیت نماز، خاطرنشان کرد: اجرای طرح آلاء با هدف تحقق این سیاست و نهادینهسازی فرهنگ نماز در مدارس، نقش مؤثری در ترویج آموزههای دینی میان دانشآموزان خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این طرح در ۲۳۱ مدرسه متوسطه دخترانه استان هدفگذاری شده است، ادامه داد: دوره تابستانی تربیت مربی نماز با حضور حدود ۸۰ مبلغه برگزار شد و طی آن، ۳۵ ساعت آموزش تخصصی توسط اساتید مرکز تخصصی نماز ارائه شد و تاکنون مبلغات در ۱۰ مدرسه و ۳۵ کلاس درس حضور یافته و فعالیت تخصصی خود را آغاز کردهاند.
فرخنده همچنین اعلام کرد: در ادامه اجرای طرح، اقامه نماز جماعت بانوان نیز در مدارس متوسطه دخترانه برگزار خواهد شد و این اقدام فرهنگی بخشی از طرح ملی «زندگی با آیهها» به شمار میرود که با هدف مطالعه، حفظ و زندگی با آموزههای قرآنی طی دو سال، توسط سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهادهای دولتی و مردمی پیگیری میشود.
وی در پایان تأکید کرد: راهاندازی طرح آلاء، نه تنها در تقویت مهارتهای تربیتی مبلغات مؤثر است، بلکه به عنوان بستری برای ارتقای فرهنگ نماز در مدارس و تعمیق پیوند دانشآموزان با آموزههای دینی عمل میکند.
نظر شما