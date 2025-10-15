ماجرای تعویق قصاص قاتل «امیر محمد خالقی» پای چوبه دار چه بود؟ 

به گزارش خبرنگار مهر، سحرگاه امروز همه تشریفات قانونی و مقدمات اجرای حکم قصاص قاتل مرحوم «امیرمحمد خالقی» در زندان قزلحصار انجام شد. خانواده امیرمحمد و خانواده قاتل، هر دو در محل حاضر بودند. احمدرضا، قاتل امیرمحمد، تا پای چوبه‌دار پیش رفت؛ اما در لحظه‌ی اجرای حکم، پدر مقتول با وجود تمایل قبلی به اجرای قصاص با بزرگواری از حق قصاص خود گذشت و به قاتل مهلت دو ماهه‌ای اعطا کرد.

حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، وکیل امیرمحمد خالقی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پرونده و ماجرای قصاص اظهار کرد: اجرای قصاص و گذشت از حق قصاص به حکم شرع و قانون برای ولی دم حق محفوظ است و هیچ‌کس نمی‌تواند اولیای دم را برای اجرای قصاص سرزنش کند یا برای گذشت از حق قصاص بازخواست کند.

وی افزود: پدر امیرمحمد خالقی از حق قصاص گذشت نکردند و به استناد قانون (ماده ۶۲ آئین‌نامه نحوه اجرای حدود و قصاص نفس)، به نوعی مصالحه بر تأخیر اجرای قصاص کرده و مهلت دو ماهه‌ای را به قاتل فرزندش اعطا کرده اند و همچنین با مطالبه اجرای قصاص قاضی اجرای احکام مکلف است مقدمات اجرای حکم را فراهم کند.

وکیل امیرمحمد خالقی ادامه داد: هیچ شرطی از سوی ولی دم و خانواده امیرمحمد خالقی برای گذشت از حق قصاص مطرح نشده و حفظ کردن ۲ جز از قرآن توصیه‌ای بود که پدر امیرمحمد که خود عالم و عامل به کلام الهی است و برای ادای حق فرزندش احمدرضا به او توصیه کرد.

وی بیان داشت: برخی به خود اجازه می‌دهند به حقوق دیگران، اراده و تصمیم دیگران برای اعمال یک حق قانونی و شرعی ولی دم امیرمحمد خالقی احترام نگذارند و با تهمت و طعنه، زخم تازه‌ای بر دل مصیبت‌دیده‌ی خالقی احترم بنهند، دوا نیستیم درد نباشیم.

گفتنی است؛ امیرمحمد خالقی دانشجوی ۱۹ ساله رشته مدیریت دانشگاه تهران بود که شامگاه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳، هنگام مراجعه به خوابگاه دانشگاه، توسط دو سارق موتورسوار مورد حمله قرار گرفت و صبح روز بعد درگذشت.