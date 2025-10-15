آیت الله ناصری: محتوای برنامه های صدا وسیما موجب ارتقا فکری جامعه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدرضا ناصری در دیدار مشاور رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تشریح نقش بنیادین رسانه ملی در ارتقا فردی و اجتماعی پرداخت و گفت: سازمان صدا و سیما باید «زبان رسای ملت» باشد و بهرهگیری همهجانبه مردم از این رسانه، وظیفهای اساسی و حیاتی تلقی میشود.
آیتالله ناصری با اشاره به تأثیر عمیق رسانه در زندگی روزمره مردم، گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از وقت و توجه مردم صرف تماشای تلویزیون میشود، رسانه ملی باید همچون آموزگاری مسئولیتپذیر، در بهرهبرداری صحیح از این زمان نقشآفرینی کند و این موضوع باید در طراحی و اجرای برنامهها مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه هدف غایی انسان، حرکت به سوی خداوند و رسیدن به کمال است، افزود: مسیر تعالی انسانها باید در ساختار برنامههای رسانهای لحاظ شود تا مخاطبان را به سوی ارزشها و فضائل انسانی سوق دهد.
نماینده ولی فقیه در استان یزد با اشاره به دیدگاه اسلام که دنیا را «ابزار» و آخرت را «هدف» میداند، تصریح کرد: رسانه ملی باید با نگاهی تربیتی و دلسوزانه، جامعه را در مسیر دستیابی به سعادت، عزت، شرافت و کمال انسانی هدایت کند.
امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود، با استناد به آیه شریفه «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة»، بر ضرورت تقویت توانمندیهای ملی در همه عرصهها تأکید کرد تا هیچ دشمنی نتواند مانعی در مسیر پیشرفت و تعالی جامعه ایجاد کند.
ناصری در پایان، جذابیت و گیرایی برنامهها را عامل مهمی در جذب مخاطب دانست و تأکید کرد: محتوای رسانهای باید به گونهای طراحی شود که موجب رشد فکری و تربیتی افراد شود، آنان را از مسیر گناه و انحراف دور سازد و به سوی نیکیها و فضائل اخلاقی هدایت نماید.
نظر شما