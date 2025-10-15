به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمیحاجی، پیش از ظهر چهارشنبه در سیزدهمین اجلاسیه معاونان پژوهش حوزههای علمیه استانها با اشاره به اهمیت علم و پژوهش در حوزه گفت: یکی از نقاط قوت حوزههای علمیه، پیشرفت همزمان در دو بال آموزش و پژوهش است، اما برای تأثیرگذاری واقعی در عرصههای مختلف، نخست باید بر علمیت طلاب و فضلای حوزه تأکید شود.
معاون آموزش حوزههای علمیه، با بیان اینکه ایجاد تعالی علمی در طلبه، یکی از رسالتهای مهم حوزه است، افزود: بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در منشور حوزه سرآمد و پیشرو، میتوان گامهای مؤثری در مسیر ارتقای علمی برداشته و فضایی پویا برای رشد علمی طلاب ایجاد کرد.
معاون آموزش حوزههای علمیه ادامه داد: معاونتهای آموزش و پژوهش نقش بسیار مهمی در نهاد حوزه دارند و مهارتآموزی در عرصه پژوهش، پیشنیاز تولید علم و ارتقای علمی طلاب است.
وی تصریح کرد: در فرآیندهای تحولی حوزه، به ویژه در بخش آموزش، توجه ویژهای به پژوهش شده و رویکردی تخصصی برای توسعه این حوزه وجود دارد.
مقیمیحاجی با تأکید بر لزوم طراحی یک نظام دانشی منسجم گفت: ساماندهی بهتر، تکثر دروس و پیادهسازی مدل آموزش پژوهشمحور، ضروری است و تجربههای موفق موجود میتواند راهنمای اقدامات آینده باشد.
وی افزود: هرچه پژوهش بیش از پیش وارد بدنه نظام آموزشی شود، بسیاری از مشکلات و چالشهای حوزه به صورت خودکار مرتفع خواهد شد و البته رعایت آئیننامهها و دستورالعملهای موجود از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: از ایدهها و نقطهنظرات اساتید، فضلا و نخبگان حوزه استقبال میکنیم و در سطح استانها نیز میتوان با هماندیشی و همفکری، الگوهای موفقی برای پیادهسازی مدل آموزش پژوهشمحور طراحی کرد.
معاون آموزش حوزههای علمیه تأکید کرد: تغییر و تحول در نظام آموزشی باید به صورت تدریجی و اصولی صورت گیرد و سهم پژوهش در این فرآیند باید به طور مستمر افزایش یابد، با بهرهگیری از تجارب و دیدگاههای اساتید و بزرگان حوزه.
نظر شما