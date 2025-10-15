  1. استانها
آموزش پژوهش‌محور کلید ارتقای علمی طلاب در حوزه است

قم-معاون آموزش حوزه‌های علمیه، با تأکید بر اهمیت آموزش پژوهش‌محور در حوزه افزود: تقویت مهارت‌های پژوهشی طلاب و نهادینه کردن مدل آموزش پژوهش‌محور، کلید ارتقای علمی طلاب است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی‌حاجی، پیش از ظهر چهارشنبه در سیزدهمین اجلاسیه معاونان پژوهش حوزه‌های علمیه استان‌ها با اشاره به اهمیت علم و پژوهش در حوزه گفت: یکی از نقاط قوت حوزه‌های علمیه، پیشرفت همزمان در دو بال آموزش و پژوهش است، اما برای تأثیرگذاری واقعی در عرصه‌های مختلف، نخست باید بر علمیت طلاب و فضلای حوزه تأکید شود.

معاون آموزش حوزه‌های علمیه، با بیان اینکه ایجاد تعالی علمی در طلبه، یکی از رسالت‌های مهم حوزه است، افزود: بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در منشور حوزه سرآمد و پیشرو، می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر ارتقای علمی برداشته و فضایی پویا برای رشد علمی طلاب ایجاد کرد.

معاون آموزش حوزه‌های علمیه ادامه داد: معاونت‌های آموزش و پژوهش نقش بسیار مهمی در نهاد حوزه دارند و مهارت‌آموزی در عرصه پژوهش، پیش‌نیاز تولید علم و ارتقای علمی طلاب است.

وی تصریح کرد: در فرآیندهای تحولی حوزه، به ویژه در بخش آموزش، توجه ویژه‌ای به پژوهش شده و رویکردی تخصصی برای توسعه این حوزه وجود دارد.

مقیمی‌حاجی با تأکید بر لزوم طراحی یک نظام دانشی منسجم گفت: ساماندهی بهتر، تکثر دروس و پیاده‌سازی مدل آموزش پژوهش‌محور، ضروری است و تجربه‌های موفق موجود می‌تواند راهنمای اقدامات آینده باشد.

وی افزود: هرچه پژوهش بیش از پیش وارد بدنه نظام آموزشی شود، بسیاری از مشکلات و چالش‌های حوزه به صورت خودکار مرتفع خواهد شد و البته رعایت آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: از ایده‌ها و نقطه‌نظرات اساتید، فضلا و نخبگان حوزه استقبال می‌کنیم و در سطح استان‌ها نیز می‌توان با هم‌اندیشی و هم‌فکری، الگوهای موفقی برای پیاده‌سازی مدل آموزش پژوهش‌محور طراحی کرد.

معاون آموزش حوزه‌های علمیه تأکید کرد: تغییر و تحول در نظام آموزشی باید به صورت تدریجی و اصولی صورت گیرد و سهم پژوهش در این فرآیند باید به طور مستمر افزایش یابد، با بهره‌گیری از تجارب و دیدگاه‌های اساتید و بزرگان حوزه.

