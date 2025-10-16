حسینی بوشهری: بهبود حقوق و معیشت نیروهای مسلح در دستور کار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری ظهر پنجشنبه در دیدار فرمانده سپاه امام صادق (ع) با اشاره به نقش محوری رهبر معظم انقلاب در مدیریت جنگ اخیر اظهار کرد: رهبر انقلاب در قامت مرد میدان جنگ ظاهر شدند و با مدیریت مستقیم، فضای کشور را آرام و امید را در دل مردم زنده کردند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در این نبرد ۱۲ روزه اظهار داشت: این جنگ انسجام و هماهنگی نیروهای مسلح را به دنبال داشت که در میدان عمل، قاطعانه و هدفمند وارد شدند و توان بالای خود را به نمایش گذاشتند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه کشور در این جنگ تنها با یک دشمن مواجه نبود، گفت: ایران با جبهه‌ای از صدها دشمن روبه‌رو شد، اما خدای متعال رهبر انقلاب را برای چنین روزی ذخیره کرده بود تا نقشه‌ها و توطئه‌های دشمن خنثی شود.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: دشمنان می‌خواستند با یک جرقه، مردم را به آشوب بکشانند و حتی سفارش تاج‌گذاری داده بودند، اما ملت غیرتمند ایران با ایستادگی خود سیلی محکمی به آنان زدند و نقشه‌هایشان را نقش بر آب کردند. در نهایت، دشمنان با اعتراف به شکست، تقاضای آتش‌بس کردند.

وی گفت: پس از پایان جنگ نیز شاهد بودیم که جهانیان به عظمت و اقتدار ملت ایران اعتراف کردند.

آیت‌الله حسینی بوشهری با تأکید بر لزوم شکرگزاری نسبت به نعمت رهبری و انسجام ملی گفت: باید قدردان رهبری عزیز، نیروهای مسلح منسجم و اتحاد مردم باشیم که موجب سربلندی ایران شدند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: بهبود حقوق و معیشت نیروهای مسلح باید به صورت ویژه در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

وی بر ضرورت توجه به جهاد تبیین تأکید کرد و گفت: همه افرادی که در جایگاهی اثرگذار قرار دارند باید در زمینه جهاد تبیین ورود کنند. دشمن برای آسیب به فرهنگ و جامعه سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده است.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: در عرصه فرهنگی دچار نوعی آسیب پذیری شده‌ایم لذا مسئولان باید نسبت به فرهنگ توجه داشته باشند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری همچنین تصریح کرد: قدرت یک کشور تنها در سلاح و تجهیزات خلاصه نمی‌شود، بلکه نیروی انسانی سرمایه اصلی آن است. سپاه پاسداران با ظرفیت‌های بالقوه خود در عرصه‌های مختلف، موجب سربلندی کشور شده است، لذا باید راهکارهای مؤثری برای رشد جمعیت جوان کشور اندیشیده شود.