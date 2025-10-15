میان امنیت واقعی و احساس امنیت در لرستان فاصله وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی امروز چهارشنبه در شورای اطلاعرسانی لرستان، اظهار داشت: میان امنیت واقعی و احساس امنیت در استان لرستان فاصلهای وجود دارد که بخشی از آن ناشی از عملکرد و تأثیر فضای مجازی است.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت احساس امنیت در جامعه، افزود: برای بهبود این وضعیت باید با رویکرد فعالانه، از طریق تولید محتوای هدفمند و مشارکت فعالان فضای مجازی، اقدام شود.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، افزود: ایجاد تعادل میان روایت رسمی رسانههای استان و روایت کاربران فعال فضای مجازی میتواند در راستای ارتقای امنیت روانی جامعه مؤثر باشد.
پور علی، بیان کرد: برگزاری چند دوره آموزشی برای روابطعمومی دستگاهها و مدیران اجرایی استان باهدف تقویت احساس امنیت در فضای مجازی در دستور کار قرار دارد.
وی از پیشنهاد بسیج رسانه استان مبنی بر ایجاد یک مجتمع رسانهای در لرستان بهعنوان طرحی بلندمدت یادکرد و گفت: این مجتمع میتواند با ایجاد همافزایی، حمایت و هماهنگی بین رسانهها، زمینه تولید محتواهای مؤثر در ارتقای امنیت روانی جامعه را فراهم سازد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به اینکه مراکز موسوم به «مدیا سنتر» در بسیاری از کلانشهرها تجربه موفقی در این زمینه داشتهاند، افزود: این مراکز علاوه بر حمایت از رسانهها، موجب تقویت قدرت جریانسازی و انسجام در تولید محتوای بومی میشوند.
