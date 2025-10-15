رسولی: ۳۰ طرح زودبازده تامین آب و مهندسی رودخانه فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رسولی افزود: در سال مالی ۱۴۰۳ میزان اعتبارات جذب شده برای اجرای طرح‌های زودبازده مرتبط با آب در این دستگاه اجرایی به ۳۹۵ میلیارد تومان رسید که ۵۵ درصد بیشتر از سال مالی ۱۴۰۲ است.

وی گفت: اعتبارات مربوط به اجرای طرح‌های زودبازده شرکت آب منطقه‌ای مازندران در سال مالی ۱۴۰۳ در حالی به ۳۹۵ میلیارد تومان رسید که طی سال مالی ۱۴۰۲ حدود ۲۵۵ میلیارد تومان بود و افزایش ۱۴۰ میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.

رسولی یادآور شد: این اعتبارات ۳۹۵ میلیارد تومانی طی یک سال اخیر برای تکمیل و اجرای ۹۰ طرح زودبازده مرتبط با آب و منابع آبی شامل ساخت سدهای انحرافی، سدهای لاستیکی، ایستگاه‌های پمپاژ، دیوار حفاظتی و سازه‌های تثبیت بستر و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها هزینه شد که تکمیل و بهره‌برداری حدود ۶۰ طرح و پیشرفت فیزیکی قابل توجه در سایر طرح‌ها را به دنبال داشت.

وی گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰ طرح زودبازده در زمینه تأمین آب، مهندسی رودخانه، دیوار حفاظتی، لایروبی و ساخت سد انحرافی در نقاط مختلف استان فعال است که تلاش می‌کنیم با ادامه روند افزایشی جذب اعتبارات در سال مالی جاری، سرعت تکمیل آن‌ها را بیشتر کنیم.