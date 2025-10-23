رفیعی: سپاه سیمای زمینی آیات الهی و جلوه جهادی قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی صبح پنجشنبه در دومین جشنواره قرآنی استان قزوین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قرآن و دفاع مقدس، اظهار کرد: در سال گذشته سردار حاجی‌زاده فرمانده فقید هوافضای سپاه در این جشنواره حضور داشت و امروز با مدال شهادت در میان شهیدان قزوین قرار گرفته است؛ ما مفتخریم که قزوین همواره مهد شهیدان و قهرمانان قرآنی و انقلابی بوده است.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر استان قزوین با اشاره به تعبیر سردار شهید سلامی از سپاه به عنوان «سیمای زمینی آیات الهی»، گفت: قرآن به ما آموخته است که در برابر دشمنان مقاوم و در برابر مردم متواضع باشیم؛ این مکتب قرآنی، جوهره و ماهیت سپاه است.

سردار رفیعی آتانی تصریح کرد: سپاه پاسداران با الهام از قرآن، مأموریت خود را در دفاع از انقلاب و مردم با روحیه‌ای مؤمنانه، جهادی و قرآنی دنبال می‌کند. ما آموخته‌ایم که پیروزی حقیقی تنها در مسیر قرآن و ولایت حاصل می‌شود؛ در این مسیر یا شهادت افتخار ماست یا پیروزی، و هر دو حسن است.

وی در پایان با تجلیل از قاریان و فعالان قرآنی استان قزوین تأکید کرد: هر چه تاکنون برای قرآن انجام داده‌ایم، کم است اما خوشحالیم که در مکتب قرآن زیست می‌کنیم و خدمت به کلام وحی را افتخار خود می‌دانیم.