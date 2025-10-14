جشنواره انار اردستان فرصتی برای توسعه اشتغال محلی و اقتصاد بومی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری شامگاه سه‌شنبه در جلسه هماهنگی جشنواره انار اردستان، اظهار کرد: شهرستان اردستان رقم‌های خاص و منحصر به فردی از انار دارد که می‌تواند پایه یک برندسازی قوی قرار گیرد.

وی افزود: جلسه هماهنگی برپایی جشنواره انار در شهرستان، با هدف برنامه‌ریزی جامع و تدوین برنامه‌های برندسازی شهرستان و ارتقای جایگاه محصولات بومی منطقه تشکیل شد.

سرپرست فرمانداری اردستان خاطرنشان کرد: طراحی برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و آموزشی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی اهمیت دارد همچنین، تدوین استراتژی‌های تبلیغاتی در فضای مجازی و رسانه‌های محلی برای معرفی انار اردستان به‌عنوان یکی از محصولات شاخص مهم است.

حیدری تصریح کرد: فعالان اقتصادی و کشاورزان می‌توانند در جشنواره مشارکت داشته و با همکاری مسئولان مربوطه بستری برای عرضه مستقیم محصولات بومی فراهم شود.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی، مسابقات فرهنگی و نمایشگاه‌های صنایع دستی و محصولات کشاورزی از جمله مواردی است که می‌تواند انجام شود.

فرماندار اردستان با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری و اقتصاد محلی، اضافه کرد: ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای برگزاری جشنواره‌ای جذاب و تأثیرگذار ضرورت دارد و شهرداری در زیباسازی محیط، تسهیل امکانات زیرساختی و حمایت از برنامه‌های فرهنگی نقش اساسی دارد.

حیدری یادآور شد: برگزاری جشنواره انار اردستان، علاوه بر معرفی این محصول ارزشمند، فرصتی برای تقویت برند شهرستان، جذب گردشگر، توسعه اشتغال محلی و ارتقای فرهنگ کشاورزی و بومی فراهم می‌کند.