کشف انبار احتکار ۵۴۶ میلیاردی لاستیک خودرو در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در چارچوب اجرای طرح سراسری مقابله با احتکار، اکیپ گشت مشترک نظارتی متشکل از پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی، دادستانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، با عزم و اراده‌ای راسخ، موفق شدند انبار بزرگ احتکار لاستیک را در بندرعباس شناسایی کنند.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که اموال موجود در این انبار در سامانه جامع انبار ثبت شده، اما به مدت بیش از ۵ ماه تعیین تکلیف نشده و از انبار خارج نگردیده است که این وضعیت مصداق بارز تخلف احتکار کالا به شمار می‌آید.

این مقام ارشد انتظامی استان با اشاره به ارزش بالای اموال احتکار شده تصریح کرد: بر اساس ارزیابی کارشناسان امنیت اقتصادی، ارزش لاستیک‌های موجود در این انبار بالغ بر ۵۴۶ میلیارد ریال برآورد شده است؛ پرونده این تخلف سازمان‌یافته به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال گردید و برای متخلفین جریمه‌های سنگین بازدارنده تعیین شده است، همچنین به منظور تأمین نیازهای بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت، تصمیم بر این شده است که کلیه اموال موجود در انبار در بازار مصرف توزیع گردد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان با تأکید بر عزم راسخ پلیس و دستگاه قضائی خاطرنشان کرد: ما با اقداماتی قاطع و هوشمندانه با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی برخورد خواهیم کرد و هیچ‌گونه تخلفی در برابر حقوق مصرف‌کنندگان و اقتصاد کشور پوشیده نخواهد ماند و تمامی تلاش‌ها به منظور تحقق عدالت، حفظ نظم اقتصادی و مجازات متخلفین به کار گرفته خواهد شد.