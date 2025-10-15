صدور پایان کار ساختمان بدون اخذ گواهی استاندارد آسانسور ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر چهارشنبه در اولین نشست شورای استاندارد استان مرکزی اظهار کرد: هیچ ساختمانی نباید بدون اخذ گواهی استاندارد آسانسور، پایان کار دریافت کند و این الزام باید در تمامی شهرها، شهرک‌های صنعتی و روستاهای استان رعایت شود.

وی افزود: شهرداری‌ها مسئول صدور پروانه‌های ساختمانی هستند و حق ندارند بدون اخذ گواهی استاندارد، پایان کار صادر کنند و این الزام شامل همه ساختمان‌ها اعم از مسکونی، تجاری، ویلا و مجتمع‌های صنعتی می‌شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: در مراحل طراحی و ساخت، نظام مهندسی موظف به نظارت و همراهی است تا استانداردهای لازم رعایت شود و هیچ آسانسوری بدون بررسی فنی و استاندارد نصب نشود.

بیمه‌ها بدون گواهی استاندارد، آسانسور را تحت پوشش قرار ندهند

استاندار مرکزی گفت: هیچ شرکت بیمه‌ای حق ندارد آسانسوری را بدون گواهی استاندارد تحت پوشش قرار دهد.

وی افزود: دریافت گواهی استاندارد به کاهش ریسک و خسارت احتمالی کمک می‌کند و ضامن ایمنی شهروندان است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: حتی در ساختمان‌های قدیمی و موجود نیز بیمه‌ها باید مسئولیت خود را در پرداخت خسارت رعایت کنند، اما برای ساختمان‌های جدید، رعایت استاندارد الزامی و غیرقابل چشم‌پوشی است.

وی افزود: استان مرکزی تمام ابزارها و ظرفیت‌های قانونی خود را برای جلوگیری از نصب آسانسورهای غیر استاندارد به کار خواهد گرفت تا هیچ ساختمان جدیدی بدون رعایت استانداردهای ایمنی پایان کار دریافت نکند.

آسانسور بیمارستان‌ها و ساختمان‌های پرتردد باید استاندارد شوند

استاندار مرکزی گفت: تمامی آسانسورهای بیمارستان‌ها، مجتمع‌های تجاری، ادارات و ساختمان‌های مسکونی بلند باید طبق استانداردهای ملی نصب و بهره‌برداری شوند و هیچ بهانه‌ای برای کوتاهی پذیرفته نیست.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف به تأمین اعتبار لازم برای استانداردسازی آسانسورها هستند و در صورت نیاز، از منابع ملی نیز استفاده خواهد شد تا ایمنی شهروندان تضمین شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: در ساختمان‌های موجود، تمامی ایراداتی که قابلیت اصلاح دارند باید رفع شود و تنها در مواردی که اصلاح غیرممکن است، اقدامات جایگزین و نظارت ویژه اعمال خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به آسانسور بیمارستان‌ها ادامه داد: به دلیل حساسیت استفاده بیماران و خدمات درمانی، رعایت استاندارد در این اماکن اولویت نخست است و هیچ مهلتی برای کوتاهی قابل قبول نیست.

زندیه وکیلی تاکید کرد: با وجود محدودیت‌ها و ساختمان‌های قدیمی که ممکن است استانداردسازی کامل در آن‌ها امکان‌پذیر نباشد، ساختمان‌های جدید و پرتردد، باید از ابتدا مطابق استاندارد ساخته شوند تا امنیت و رفاه مردم تضمین گردد.

فعالیت‌های عمرانی باید مطابق استاندارد و با رعایت ایمنی ادامه یابد

استاندار مرکزی با اشاره به اهمیت رعایت استانداردها در پروژه‌های عمرانی گفت: تمامی پروژه‌های عمرانی، به ویژه در بیمارستان‌ها، ادارات و مجتمع‌های تجاری، باید با رعایت کامل استانداردهای ایمنی و کیفیت اجرا شوند.

وی افزود: تیم‌های نظارتی و دستگاه‌های اجرایی موظفند فرایندهای عمرانی را کنترل و از بکارگیری مصالح و تجهیزات غیر استاندارد جلوگیری کنند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: شناسایی موارد خطرساز و اصلاح فوری آن‌ها، جزو اولویت‌های استان مرکزی است.

وی ادامه داد: استفاده از کالای استاندارد در تمامی پروژه‌ها الزامی است و مسئولان پروژه باید اطمینان حاصل کنند که هیچ فعالیتی بدون رعایت ایمنی و استاندارد انجام نمی‌شود.

استاندار مرکزی تاکید کرد: فرمانداران و مسئولان محلی موظف به پیگیری موارد ایمنی و استانداردسازی در ساختمان‌ها و آسانسورها هستند تا تضمین‌کننده سلامت و رفاه شهروندان باشند.

وی افزود: استانداری مرکزی با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و ابزارهای قانونی، از اجرای صحیح پروژه‌های عمرانی و رعایت استانداردها حمایت می‌کند و هیچ بهانه‌ای برای کوتاهی پذیرفته نیست.