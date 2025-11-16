به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اخلاص‌مند با بیان اینکه علی‌رغم گذشت بیش از ۵۰ روز از آغاز سال آبی جاری، میزان بارش‌ها در استان صفر بوده است، اظهار کرد: به نسبت میانگین بلندمدت و سال آبی گذشته، همدان با کاهش شدید بارندگی مواجه است.

وی افزود: در حال حاضر آب شرب شهر همدان از ذخایر سال گذشته تأمین می‌شود و چنانچه صرفه‌جویی جدی در همه بخش‌ها صورت نگیرد، در ماه‌های آینده بحران تأمین آب قطعی خواهد بود.

اخلاص‌مند با اشاره به افت محسوس همه منابع آبی استان از جمله سدها و چاه‌های زیرزمینی گفت: استان همدان در سرشاخه سه حوضه آبریز کشور قرار دارد و هیچ آبی به‌صورت ثقلی از استان‌های مجاور وارد نمی‌شود؛ ازاین‌رو وابستگی ما به بارش‌های ارتفاعات الوند کاملاً حیاتی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان ادامه داد: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون هیچ بارشی در استان ثبت نشده و با توجه به ضعف بارندگی در سال گذشته، عملاً در وضعیت خشکسالی قرار داریم.

وی با اعلام اینکه ۹۰ درصد آب مصرفی استان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، گفت: از کشاورزان تقاضا دارم به سمت کشت محصولات کم‌آب‌بر و پربازده حرکت کنند و الگوی کشت را به شکل واقعی رعایت کنند، چراکه کشاورزی پایدار وابسته به آب پایدار است.

اخلاص‌مند با تأکید بر برخورد قانونی با چاه‌های غیرمجاز افزود: چاه‌های فاقد مجوز پس از بررسی و طی مراحل قضائی پر و مسدود خواهند شد و چاه‌هایی که اضافه‌برداشت داشته باشند، ابتدا اخطار دریافت می‌کنند و در صورت تکرار تخلف، پروانه بهره‌برداری آنها لغو می‌شود.

وی همچنین گفت: براساس مصوبه کارگروه سازگاری با کم‌آبی، کشاورزانی که چاه‌های خود را به کنتور هوشمند مجهز نکنند یا الگوی مصرف تعیین‌شده را رعایت نکنند، با قطع برق چاه‌هایشان مواجه خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان در پایان خاطرنشان کرد: آب شرب شهر همدان از فاصله ۱۴۰ کیلومتری تأمین می‌شود و ارزش واقعی آن بسیار بالاست؛ اگر کنترل مصرف جدی گرفته نشود، سال آینده با بحرانی گسترده در تأمین آب روبه‌رو خواهیم شد.