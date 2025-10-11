۲۰۰۰ تن بذر برای کشت پاییزه خراسان جنوبی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز کشت بذر گندم و جو در مهرماه بیان کرد: در حال حاضر چهار رقم بذر گندم و چهار رقم بذر جو با توجه به اقلیم و شرایط سازگاری منطقه انتخاب شده و توزیع آن بین کشاورزان آغاز شده است.

وی از تأمین و توزیع دو هزار تن بذر گندم و جو برای کشت پاییزه خبر داد و افزود: تأمین بذر از طریق سه شرکت پیمانکار انجام می‌شود.

اسفندیاری بیان کرد: برخی از ارقام مورد نیاز کشاورزان که در برنامه تولید و تکثیر بذر استان وجود ندارد، با هماهنگی بین استان‌های هم‌اقلیم در دست رایزنی است تا بذرهای مورد نیاز وارد استان شود.

وی ادامه داد: بذر گندم و جو در کلیه طبقات پرورشی، مادری و گواهی‌شده از ابتدای فصل برداشت خرید و فرآوری شده و به تدریج در اختیار شهرستان‌های استان قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه امسال مشکلی برای تامین بذر کشاورزان وجود نخواهد داشت‌، گفت: عدم دسترسی به تسهیلات مالی باعث شده تا نه تنها کشاورزان، بلکه تشکل‌های توزیع بذر در خرید به‌موقع بذر با مشکل مواجه شوند که تمهیدات لازم برای مدیریت این مسئله در حال پیگیری است.