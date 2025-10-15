۱۱۶۸ پرونده اوراق بهادار توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپردهگذاری مرکزی، یکی از خدمتهایی که شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در بازار سرمایه انجام میدهد به توقیف و توثیق اوراق بهادار مربوط میشود.
رفع توقیف ۸۴۹ اوراق بهادار
بر همین اساس، آمارهای منتشر شده نشان میدهد: در سومین ماه تابستان امسال، ۸۴۹ پرونده اوراق بهادار درباره رفع توقیف، ۷۶۸ پرونده درباره فروش و ۲۹۲ پرونده درباره استعلام دارایی عملیاتی شده است.
رفع توثیق ۱۲۵ اوراق بهادار
همچنین این گزارش میافزاید: در شهریور ماه سال جاری، درخواستهای ۱۲۱ پرونده اوراق بهادار درباره توثیق، ۱۲۵ پرونده اوراق بهادار درباره رفع توثیق، ۷۰ پرونده درباره فروش توثیق و ۷۶ پرونده درباره استعلام توثیق انجام شده است.
توقیف اوراق بهادار چیست؟
گفتنی است: این فرآیند ناظر بر دستورات واصله از مراجع ذی صلاح قانونی نظیر محاکم حقوقی و کیفری دادگستری، ادارات کل امور مالیاتی و… است که در آن دستور توقیف اوراق بهادار متعلق به شخصی که محکوم، به پرداخت وجه میباشد صادر میشود. لازم به ذکر است؛ مرجعی که دستور توقیف صادر نموده، میتواند نسبت به رفع توقیف و یا فروش اوراق بهادار توقیفی نیز دستور دهد.
توثیق اوراق بهادار چیست؟
در همین حال، توثیق اوراق بهادار عبارت است از مسدود نمودن اوراق بهادار متعلق به شخص (وثیقه گذار) به نفع شخص دیگر (وثیقه گیر)؛ در این فرآیند وثیقه گذار با در دست داشتن مدارک لازم وفق دستوالعمل توثیق اوراق بهادار به شرکت سپردهگذاری مرکزی مراجعه و پس از تکمیل مراحل، مراتب انسداد در سامانه پس از معاملات اعمال میشود. متعاقباً وثیقهگیر میتواند نسبت به رفع توثیق و یا فروش اوراق بهادار وثیقه شده اقدام کند.
