آیت الله عبادی: ارتش در برابر استعمارگران جهانی ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر چهارشنبه در دیدار با رؤسا و کارکنان عقیدتی سیاسی ارتش در این استان، با اشاره به امنیت موجود در استان، بیان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران نیرویی مکتبی و مقتدر بوده که در برابر استعمارگران جهانی ایستادگی کرده است.
وی اظهار داشت: تشکیل حکومت اسلامی، بیداری جهانی و ایجاد تمدن نوین اسلامی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی است.
آیت الله عبادی ادامه داد: ارتش جمهوری اسلامی و همه خدمتگزاران نظام باید در مسیر تحقق این اهداف تلاش کرده و با حمایت از رهبری انقلاب، برای ظهور حضرت مهدی (عج) آماده باشند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: ارتش جمهوری اسلامی از نظر آموزهها و تاکتیکها با ارتشهای دیگر اشتراک دارد، اما در برابر دزدان بینالمللی و استعمارگران ایستاده است.
وی با اشاره به تاریخچه استعمار گفت: پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، جهان در تسلط اژدهای غرب قرار گرفت، اما حکمت الهی و انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) باعث شکست این طرح استعماری شد.
آیت الله عبادی افزود: در این مسیر، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، با ایمان و قدرت در برابر تهاجمات جهانی ایستادگی کردند و در سختترین شرایط به موفقیتهای چشمگیری دست یافتند.
