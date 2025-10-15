سقاچی: نماز وسیله رسیدن عروج انسان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی سقاچی ظهر چهارشنبه همایش نماز سپاه زرقان با بیان اینکه زیباترین و شیوا ترین تعبیر خداوند تعبیر بندگی است گفت: فضیلت نماز و اهمیت آن برای تقرب و بندگی خدای متعال می‌باشد که در آخرت اولین سوال و جواب از انسان به جا آوردن این فریضه مهم می‌باشد.

وی با بیان اینکه در جامعه امروز اگر خدا باوری وایمان در زندگی حاکم باشد ما شاهد برای ناهنجاری‌های اجتماعی نیستیم ادامه داد: آمار طلاق در شش ماهه اول امسال در فارس نگران کننده است که عمده آن ناشی از ضعف ایمان است.

قائم مقام ستاد نماز فارس با بیان اینکه هر مدیری در جامعه نیاز به چهار عوامل سواد، سلیقه، سوز، و سلامت نفس دارد تا موفق باشد تصریح کرد: هر مدیری در حیطه کاری نیاز به تجربه، شناخت و علم لازم می‌باشد که بتواند اثرگذار و خروجی کار داشته باشد.