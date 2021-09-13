صنایع تبدیلی حلقه مفقوده کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد

خبرگزاری مهر - استان‌ها- پژمان امیدی: صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به صنایعی گفته می‌شود که محصولات زراعی، باغی، شیلاتی، دام و طیور، جنگل و مرتع را فرآوری و عمل آوری می‌کند و با وجود تولید محصولات فراوان در کهگیلویه و بویراحمد این بخش همچنان در ابتدای راه است تا محصولات تولیدی به صورت خام عرضه شود.

ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و صنایع روستایی یکی از بهترین روش‌های توسعه اشتغال و افزایش درآمدهای غیر کشاورزی در مناطق روستایی است.

معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در این راستا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صنایع تبدیلی می‌تواند ماندگاری محصولات کشاورزی را افزایش داده و با استفاده از محصولات کشاورزی به عنوان‌مواد اولیه عاملی برای استفاده بهتر از این محصولات باشد.

در کهگیلویه و بویراحمد برای نگهداری سیب مشکل سردخانه وجود دارد

حشمت الله صمیمی دوست افزود: یکی از محصولات باغی در استان که از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است میوه سیب است.

وی با بیان اینکه در استان برای نگهداری سیب مشکل سردخانه وجود دارد، گفت: اکنون ظرفیت سردخانه‌های استان ۱۷ هزار تن و میزان سیب تولیدی نیز ۱۳۰ هزار تن بوده که در راستای افزایش ظرفیت سردخانه میوه در استان سه سردخانه در استان اجرا می‌شود.

صمیمی دوست افزود: این سردخانه‌ها در شهرستان دنا و بویراحمد اجرا می‌شود و ۱۰ هزار تن ظرفیت سردخانه‌ای استان را افزایش می‌دهند.

وی تصریح کرد: یکی از مناطق مهم تولید سیب در استان، دهستان کاکان در شهرستان بویراحمد است که سیب تولیدی در این منطقه بسیار با کیفیت است و در راستای کمک به باغداران سردخانه‌ای سه هزار تنی در این دهستان احداث می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این راستا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بسیاری از محصولات زراعی و باغی کهگیلویه و بویراحمد با نام دیگر استان‌ها به فروش می‌رسد.

الیاس تاج الدینی افزود: ایجاد صنایع تبدیلی می‌تواند با حفظ و نگهداری محصولات و تغییر و تبدیل آنها امکان‌مصرفشان در طی سال را فراهم کند.

وی بیان داشت: ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی دارای اثرات بسیار اقتصادی همچون ایجاد ارزش افزوده برای محصولات است.

تاج الدینی تغییر در ترکیب محصولات صادراتی، رهایی از صادرات تک محصولی، حرکت در راستای صنعتی شدن، کاهش واردات محصولات مشابه خارجی و ایجاد اشتغال و درآمد در مناطق شهری و روستایی را از اثرات ایجاد صنایع تبدلی عنوان کرد.

وی افزود: ایجاد سردخانه و صنایع تبدیلی می‌تواند جایگزین مناسبی برای ایجاد سایر صنایع سنگین و آلاینده در استان باشد.

در کهگیلویه و بویراحمد به دلیل نبود صنایع تبدلی مناسب، سیب، انگور، گردو و حتی عسل این استان با نام دیگر استان‌ها به فروش می‌رسد.

سیب و انگور بخش زیادی از تولید محصول باغی کهگیلویه و بویراحمد را به خود اختصاص می‌دهد با این وجود این دو محصول بدون فرآوری به بازار عرضه می‌شود و انگور تولیدی استان را دلالان خریداری و در میدان‌های میوه و تره بار سایر استان‌ها به فروش می‌رسد.

در سال جاری در مزارع پرورش گوجه ۱۴ هزار و ۳۵۰ تن گوجه فرنگی تولید شد

محصول تولیدی استان در سال جاری در مزارع پرورش گوجه ۱۴ هزار و ۳۵۰ تن گوجه فرنگی بود اما به دلیل نبود کارخانه رب سازی با قیمت پایین به فروش می‌رسد.

ایجاد صنایع فرآوری و سردخانه در کنار تجاری سازی و بسته بندی‌های شیک محصولات مهمترین راهبرد در رونق بخش کشاورزی استان است که به توسعه اشتغال در مناطق روستایی منجر می‌شود.

یک کارشناس اقتصاد کشاورزی در این راستا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کهگیلویه و بویراحمد با داشتن ظرفیت‌های بسیار در بخش تبدیل محصولات کشاورزی، اما صنعت در این بخش در استان با کمبود مواجه است.

زینب امیدی افزود: چنانچه این بخش در استان رونق و توسعه یابد، سبب اشتغالزایی و افزایش درآمد کشاورزان می‌شود.

وی بیان داشت: صنایع تبدیلی و تکمیلی موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات و کاهش ضایعات در این بخش می‌شود.

امیدی افزود: صنایع تبدیلی عامل مهمی در فرآوری محصولات کشاورزی بوده و با تبدیل و فرآوری محصولات کشاورزی ضمن تولید مواد غذایی و سایر فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا، امکان نگهداری و حمل و نقل این محصولات نیز فراهم می‌شود.

کهگیلویه و بویراحمد با داشتن ظرفیت‌های بسیار، هنوز تا توسعه راه بسیار در پیش دارد و در بخش کشاورزی نیز می‌توان با ایجاد صنایع تبدیلی مناسب، این بخش را توسعه و اشتغالزایی روستایی را افزایش داد.