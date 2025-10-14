طاهره رزاق‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۵ اکتبر برابر با ۲۳ مهرماه روز جهانی نابینایان و ۱۹ تا ۲۵ مهرماه هفته ملی نابینایان با شعار «دسترسی به فناوری‌های نوین، زمینه‌ساز برابری فرصت‌ها برای نابینایان» نام‌گذاری شده است، اظهار کرد: در این هفته برنامه‌های متعددی در سراسر استان با هدف دیدار و گفت‌وگو با نابینایان، شنیدن دغدغه‌ها و بررسی مطالبات آنان برگزار شد.

وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی خدمات متنوعی در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، ورزشی، اجتماعی و اقتصادی برای جامعه هدف «نابینایان» ارائه می‌دهد، افزود: یکی از مهم‌ترین خدمات بهزیستی، ارائه وسایل کمک‌آموزشی و توانبخشی به نابینایان است که نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی این قشر ایفا می‌کند.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم را از برنامه‌های مؤثر این سازمان در حوزه سلامت بینایی عنوان کرد و گفت: در سطح جهانی شاخص شیوع تنبلی چشم حدود سه و نیم تا چهار درصد است، اما در کشور ما این رقم به حدود یک و نیم درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده اثربخشی برنامه‌های پیشگیرانه بهزیستی است.

رزاق‌پور ادامه داد: در سال گذشته در استان اردبیل ۵۹ هزار کودک ۳ تا ۶ سال مورد غربالگری بینایی قرار گرفتند که از این تعداد دوهزار و ۹۲۵ نفر به‌عنوان موارد مشکوک شناسایی و به اپتومتریست‌ها ارجاع داده شدند و در نهایت ۵۱ کودک نیز برای مداخلات درمانی تخصصی به چشم‌پزشک معرفی شدند.

وی اضافه کرد: با اجرای این برنامه‌ها بسیاری از کودکانی که در معرض خطر نابینایی بودند، درمان شده و به جمع کودکان بینا پیوستند که این دستاورد قابل تقدیر است.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با اشاره به توانمندی‌های نابینایان استان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، ورزشی و قرآنی نیز گفت: نابینایان اردبیلی در سطح ملی و بین‌المللی موفقیت‌های ارزشمندی کسب کرده‌اند و این افتخارات، بیانگر توانایی، پشتکار و شایستگی این قشر فرهیخته است.

در پایان این مراسم، از جمعی از روشندلان فعال در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.