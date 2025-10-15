فولاد هرمزگان دومین برد خود را جشن گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در چارچوب هفته دوم لیگ دسته دوم فوتبال کشور تیم فولاد هرمزگان پس از پیروزی هفته نخست مقابل فولاد ب خوزستان این بار در رشت با نتیجه یک بر صفر سپید رود را شکست داد.

تنها گل این دیدار را مهدی نجات به ثمر رساند تا شاگردان رضا مرتضی زاده سه امتیاز دیگر کسب کنند و مجموع امتیازات خود را به شش برسانند. این دیدار در ورزشگاه سردار جنگل رشت برگزار شد.

رضا مرتضی زاده سرمربی فولاد هرمزگان پس از بازی با تقدیر از تلاش بازیکنان گفت: بچه‌ها خیلی زحمت کشیدند و با همدلی و اتحاد برد را رقم زدند. این پیروزی نشان می‌دهد تیم ما یک تیم واقعی است و امیدواریم با ادامه مسابقات فوتبال زیباتری ارائه کنیم.

فولاد هرمزگان در هفته آینده یکم آبان میزبان تیم پادیاب خلخال خواهد بود.

دیگر نماینده استان در گروه دوم نیز فردا پنجشنبه ۲۴ مهرماه در مشهد به مصاف فردوسی ثامن این شهر خواهد رفت.

فولاد هرمزگان در گروه اول لیگ دسته دوم با تیم‌های شهید قندی یزد، شهرداری آستارا، شاهین تهران، سپید رود رشت، پترو پالایش تهران، فولاد ب خوزستان، کشت صنعت پادیاب خلخال، شهرداری ماهشهر، رخش خودرو تبریز و استقلال سیستان و بلوچستان هم‌گروه است.