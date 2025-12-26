تساوی بدون گل فولاد هرمزگان برابر رخش خودرو تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب هفته یازدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور، امروز جمعه ۵ دی ماه دو تیم رخش خودرو تبریز و فولاد هرمزگان در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید.

شاگردان رضا مرتضی زاده فرصت‌های متعددی برای باز کردن دروازه حریف داشتند، اما دفاع منسجم رخش خودرو و عملکرد دروازه‌بان رخش خودرو مانع از گلزنی شد. فولاد هرمزگان در نیمه دوم فشار بیشتری آورد و چندین حملات روی دروازه میزبان ایجاد کرد، اما نتیجه تغییری نکرد و بازی با تساوی بدون گل پایان یافت.

با این تساوی، فولاد هرمزگان با ۱۶ امتیاز تلاش می‌کند در هفته دوازدهم با دیدار مقابل ملوان بوشهر در تاریخ ۱۱ دی ماه، جایگاه خود را در جدول بهبود بخشد.